La réponse très classe de Ciryl Gane aux attaques de Cédric Doumbé

En attendant son retour dans l’octogone, Ciryl Gane a donné son opinion sur les autres combattants du MMA Français et notamment Cédric Doumbé qui ne cesse de le provoquer dans ses sorties médiatiques depuis sa défaite à l’UFC 285 face à Jon Jones pour le titre de champion des poids mi-lourds.

Ciryl Gane livre enfin le fond de sa pensée sur Cédric Doumbé !

Ces derniers mois, Cédric Doumbé n’a pas été très tendre avec son compatriote Ciryl Gane ! Il n’a cessé de se moquer de Bon Gamin et s’est vanté à plusieurs reprises d’avoir prédit la victoire expéditive de Jon Jones mais dans une récente interview pour le média Legend, le champion de kick-boxing a précisé avoir toutefois du respect vers le combattant de MMA entrainé par Fernand Lopez et aurait apprécié le voir devenir le premier français triomphant au sommet de l’UFC. Ce dernier n’a jamais donné suite aux réactions de Doumbé sur les différentes déclarations à son sujet mais vient enfin de sortir du silence.

C’est à l’occasion d’un entretien avec le média La Sueur que Ciryl Gane s’est exprimé sur le pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes qui compte 4 victoires pour aucune défaite en MMA et au contraire de ce qu’on aurait pu imaginer le public il a tenu des propos élogieux envers son confrère. « Talentueux aussi ! Et je pense qu’il a avenir dans le MMA » a-t-il déclaré pour qualifier Cédric Doumbé dont un accord pour combattre dans la ligue américaine de MMA se fait attendre et n’a toujours pas été conclu, il pourrait rejoindre Le Bellator ou le KSW.

Ciryl Gane qui a repris l’entrainement dès son échec face à Jones afin de travailler ses performances au sol avec Fernand Lopez pourrait faire son retour dans l’octogone le 2 septembre prochain à l’UFC Paris 2023 et a donc témoigné du respect envers Cédric Doumbé malgré les critiques de ce dernier.