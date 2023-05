Ruby Nikara se fait démolir dans TPMP, « Une star de Wish »

Après son altercation avec un chauffeur de VTC, Ruby Nikara s’est exprimée une première fois ce mercredi dans TPMP avant d’être invitée une seconde fois par Cyril Hanouna dans son émission pour faire face au conducteur Uber et le ton est rapidement monté.

Dans une séquence devenue virale sur la toile, Ruby Nikara s’est embrouillé avec son chauffeur Uber. Une scène qu’elle a filmé en direct sur les réseaux pour se défendre selon elle de son agresseur l’ayant forcé à quitter la voiture avant de prendre de force son smartphone. Elle s’est justifiée par un comportement exécrable du conducteur d’après sa version des faits mais elle aurait été impolie avec cet individu qui a pu prendre la parole dans Touche Pas A Mon Poste ce jeudi soir pour débattre avec l’influenceuse.

« J’ai attendu 15 minutes (…) Vous savez qui je suis ? » décrit le chauffeur VTC, Sidy, accusé d’avoir agressé l’influenceuse Ruby Nikara sur les propos de cette dernière avant de décrire l’incident alors que l’influenceuse se filme en live dans la voiture sur les réseaux.

Le chauffeur assure avoir été insulté de tous les noms. Elle s’est ensuite fait traiter de « star de Wish » dans un échange très animé sur le plateau de TPMP et confesse avoir déjà eu des antécédents avec d’autres VTC.

« On a l’impression que c’est le drama buzz de la semaine. ‘Je vais faire un truc sur le dos du VTC’. C’est toujours pareil : ‘Je suis une star et vous ne savez pas qui je suis’. Mais excusez-moi, vous êtes juste une star version wish. Je vous le dis clair, net et précis. Il faut arrêter franchement »