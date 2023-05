Viré d’un Uber, Ruby Nikara se fait remettre en place par le chauffeur

La sulfureuse Ruby Nikara fait de nouveau de faire parler d’elle ! La jeune femme a fait craquer le chauffeur d’un Uber qui a perdu patience face à son attitude et il a décidé d’agir dans une séquence entièrement filmée. Les images ont provoqué une vague d’indignation.

Alors qu’elle se présente être une rappeuse sur son compte Instagram à plus de 400 000 abonnés décrit comme une « Barbie de la street », Ruby Nikara se fait fréquemment remarquer pour une toute autre raison que la musique. Elle avait notamment choqué tout le monde avec la mise vente de l’eau de son bain ou encore de ses culottes sales avant de se faire inviter par Cyril Hanouna sur le plateau télévisé de TPMP pour s’expliquer et de choquer les téléspectateurs en se mettant en soutien-gorge après s’être attiré les foudres du chroniqueurs Guillaume Genton.

Ruby Nikara agressée par un Uber outré par son comportement ?

C’est lors d’un direct sur les réseaux pendant un trajet en Uber que Ruby Nikara a fait péter les plombs à son chauffeur, ce dernier n’a pas supporter les agissements de l’influenceuse et a décidé d’agir. Il a voulu l’expulser du véhicule en raison de son comportement avant de se faire rabaisser par la jeune femme très agacée. Exaspéré, le conducteur a ensuite pris le téléphone de Ruby pour le balancer au sol, « Je veux votre plaque d’immatriculation vous n’avez pas à me virer. Déjà vous ne criez pas, moi j’ai commandé la course en fait. Vous ne mettez pas mes affaires dehors » a-t-elle répliqué avant de dénoncer cela comme une agression contre à son encontre.

La séquence est devenue virale sur la toile et les internautes ont salué la réaction du chauffeur Uber face à l’attitude de l’influenceuse. « Elle ne sait même pas parler cette bécasse. Bien fait pour elle et son téléphone. Bravo au chauffeur, réaction tout à fait normale », « Elle fait ça pour le buzz cette clocharde », « Il a direct tapé le téléphone respect » ont-ils réagi sur Twitter pour le soutenir et d’autres se sont amusés du fait qu’elle aura encore l’occasion d’être invité dans Touche Pas A Mon Poste pour s’expliquer sur cet incident.

