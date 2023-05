MHD dévoile le tube de l’été dans son incroyable duo avec Dystinct

Dystinct invite MHD sur le single « Tek Tek » que les deux artistes ont clippé, le titre est extrait de l’album « Layali » à paraitre le 9 juin prochain

Dystinct est l’artiste urbain sensation du moment. Avec son tube « Ghazali » qui a séduit lors de la dernière Coupe du Monde de football au Qatar, le Belge d’origine marocaine a réussi à faire danser le monde entier sur ce qui est devenu aujourd’hui un hit international.

Et c’est peu dire, car ses chansons ; chantées en français et en arabe pour la plupart, avec tantôt une touche d’anglais, de néerlandais ou même d’espagnol ; sont écoutées par toutes les générations, petits et grands, partout dans le monde.

Il suffit de poster un extrait du titre de « Tek tek » sur les réseaux sociaux pour que celui-ci devienne viral et soit déjà chanté – repris par cœur dans de nombreux pays. Alors à la demande générale de son public Dystinct sort ce nouveau single « Tek tek » et clip un peu plus tôt que prévu, et soyez prévenu il devrait certainement durer tout l’été !

L’album Layali de Dystinct se veut être le pont entre lui et son héritage marocain, entre lui et son public, mais aussi et surtout entre toutes les différentes richesses que nous offre le monde.

Pour cela, Dystinct embrasse différents genres musicaux dans son monde, par les productions ingénieuses de ses équipes mais aussi par le choix des featurings. Layali accueille un superbe panel d’étoiles françaises telles que Moha K ou encore MHD et internationales avec des artistes anglais, marocains, suédois, belges et albanais. La liste complète des featurings sera annoncée prochainement.

Un album prometteur, qui va en faire danser plus d’un, tout l’été, disponible dés le 9 juin. Suivi d’une tournée internationale dont une date parisienne à la Maroquinerie le 24 juin qui annonce déjà complet.