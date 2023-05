Rohff provoque Booba sur sa démarche trop efféminée

Rohff vs Booba c’est l’un des clashs les plus longs de l’histoire du rap français et l’embrouille entre les deux poids lourds du game n’est pas près de prendre fin avec les hostilités relancées par Housni sur Twitter que B2O ne va pas apprécier.

Depuis l’été dernier, avec l’organisation d’un possible combat pour régler des comptes, le conflit entre Rohff et Booba a repris de façon virulente entre les deux qui ne cessent de se lancer des attaques sur les réseaux. Cette semaine, Housni s’est amusé à commenter les malheurs de Kopp qui risque de ne pas pouvoir se produire au Maroc le mois prochain sur la scène de Casablanca, car un appel au boycott contre sa venue a été lancée et une association professionnelle d’avocats marocains a porté plainte à son encontre « pour des propos diffamatoires et des injures contre les femmes marocaines » dans deux de ses titres (E.L.E.P.H.A.N.T et Génération assassin).

Les moqueries de Rohff sont sans aucune pitié !

Pour le moment, la préfecture de la ville marocaine refuse aux organisateurs du concert programmé pour le 21 juin la tenue de l’événement sans livrer aucune justification alors que tous les billets ont été vendus. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Booba se filme en train de marcher pour s’exprimer sur cette affaire afin d’également s’en prendre à Maes après son soutien à l’appel au boycott et affirmer son intention de se produire au Maroc, en cas d’annulation, cela serait dommage pour le peuple Africain. « On aime le Maroc, on aime l’Afrique, on n’a jamais insulté les Marocains, ni aucun Africain », s’est-il défendu face à la polémique. Cette séquence a fait rire Rohff qui s’est moqué de la démarche de son rival pour jubiler de ses problèmes.

« Alors Tic Tac. Tu as fini ta dépression sur les Flammes ? Relativise, le rap ce n’est pas à ta grand-mère. Askip, tu roules du Q au Rocma démarche efféminée, tu casses ? Tu varies ? » rigole Rohff en légende de la publication de la vidéo de Booba sur Twitter tout en le surnommant Tic Tac qui a été son tout premier nom de scène à ses débuts dans la musique comme l’a récemment rappelé Maes. Housni fait également une référence à la cérémonie des Flammes lors de laquelle, le rappeur du 92i, SDM n’a remporté aucun trophée, cela avait passablement agacé le DUC.

L’artiste originaire de Vitry conclut son message avec une moquerie sur la façon de marcher de son ennemi qu’il juge trop efféminée ainsi que les commentaires des internautes à ce sujet.

.@booba Alors Tic tac T’as fini ta dépression sur les Flammes ?🥺relativises le rap c’est pas à ta grand-mère. Askip tu roules du Q au Rocma démarche efféminée tu casses ? Tu varies ?😂🤣😭 #LaDuchesse pic.twitter.com/RelYqTttPi — ROHFF (@rohff) May 16, 2023