Shay offusque les internautes avec sa tenue transparente, elle dévoile tout

Shay fait monter la température dans la Nouvelle école avec ses tenues jugées provocatrices ! En attendant la sortie de son prochain album dont elle a confirmé la préparation à l’occasion de la cérémonie des Flammes avec un nouvel extrait intitulé Commando, la rappeuse belge continue d’alimenter son actualité ces deniers jours avec sa participation à la Nouvelle école dont plusieurs séquences font déjà beaucoup parler.

Shay fait sensation avec sa tenue qui laisse tout apparaitre !

Après avoir mis le feu sur la scène du Théâtre de Châtelet à Paris avec son interprétation d’un inédit ainsi qu’avec son arrivée sur le tapis rouge avec sa tenue, Shay a fait face aux critiques de ses détracteurs qu’elle a remis en place en les affichant publiquement avant de refaire le buzz avec sa présence dans le jury de la saison 2 de la Nouvelle école. En effet, dans une séquence, l’ancienne artiste du 92i s’est embrouillée avec une candidate avant de la recadrer parce qu’elle n’écoute pas ses conseils, ce qui lui a causé quelques problèmes avec Booba. Le DUC a pris la défense de la jeune femme pour tacler son ancienne protégée, mais autre scène dans l’émission de Netflix a également fait vivement réagir les internautes.

Comme lors de la cérémonie des Flammes c’est la tenue vestimentaire que Shay qui a suscité des nombreuses réactions, car elle s’affiche avec un haut très transparent, un peu trop même puisque sa poi*rine est visible sur plusieurs plans de la caméra, de quoi interpeller les spectateurs, certains d’entre eux se sont dits choqués par les images ou encore qu’étonnés que la production n’ait pas coupé la séquence. « Wsh Shay elle est alaise naaaann dans Nouvelle école ? », « Je kiff la tenue de Shay mais après on se demande pourquoi certains oublient leur texte », « Non vrm elle est bad alaise shay », « Au nom c’est trop une folie on voit tes se*ns Shay jolie garce mais doucement quand même », « PTDRRR MAIS STARFALLAH SHAY DANS NOUVELLE ECOLE JE VOUS JURE J’ESSAYE DE GARDER LES YEUX HAUT MAIS WSH NETFLIX ILS ONT LAISSE CA », peut-on lire dans les réactions des internautes sur Twitter alors que la rappeuse n’a pas commenté les remarques sur son look.

Wsh Shay elle est alaise naaaann dans Nouvelle école ?? pic.twitter.com/776WNVjEx9 — Adam (@Adam_binkss) May 17, 2023

Je kiff la tenue de Shay mais après on se demande pourquoi certains oublient leur texte #NouvelleEcole2 #shay pic.twitter.com/KfmrYoq5T5 — WWSr (@FanDeSeries27) May 17, 2023

Non vrm elle est bad alaise shay #nouvelleecole pic.twitter.com/KjK9ABTw17 — Alaeddine 🇩🇿 (@sept6cinq) May 17, 2023

Au nom c’est trop une folie on voit tes seins Shay jolie garce mais doucement quand même #NouvelleEcole2 pic.twitter.com/J4ewXDx5S0 — DΔVY🇮🇹 (@Afervy_) May 18, 2023

PTDRRR MAIS STARFALLAH SHAY DANS NOUVELLE ECOLE JE VOUS JURE J’ESSAYE DE GARDER LES YEUX HAUT MAIS WSH NETFLIX ILS ONT LAISSE CA ??? pic.twitter.com/UQgyUIqeoI — azoks  (@levraiazoks) May 19, 2023