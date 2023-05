Mister You s’en prend à Lartiste, « c’est une grosse m**** »

Les révélations sur l’affaire de la sorcellerie de Marwa Loud contre Lartiste se poursuivent, Mister You vient de réagir à ce scandale pour s’attaquer aux agissements de l’interprète de Chocolat suite à ses récents propos contre Nabilix qui a donné la parole aux deux protagonistes et a mené son enquête sur cette polémique.

Depuis quelques semaines, Marwa Loud et Lartiste règlent des comptes sur Internet. Nabilflix a laissé les deux artistes s’exprimer sur cette affaire, il est aussi allé au Maroc pour tenter d’établir la vérité sur le différend entre eux et la mort de la petite Naima. Face à la dernière déclaration de la chanteuse contre son ancien producteur qu’elle accuse d’être jaloux, le rappeur a dévoilé des nouvelles informations compromettantes avec une conversion privée en compagnie de la sœur de Marwa Loud, Safa et affirme que le Youtubeur s’en est pris à sa compagne avant d’annoncer son intention de présenter des nouvelles preuves de ses dires. Ce conflit a interpellé Mister You, il s’est directement adressé sur Twitter à Lartiste en réaction à ses messages.

Mister You s’attaque à Lartiste sur l’affaire Marwa Loud

« Remarquez bien, tous les comptes qui vous contredisent on 0 followers pour la plupart. Je préconise de vérifier si c’est le cas et d’automatiquement bloquer ces fakes. Merci de votre soutien » a tweeté Lartiste contre ses détracteurs et pour remercier son public. « Eh frérot wallah t’es en train de serrer ce que tu as fait en médisant, c’est de la folie… la balle perdue pour Safâ c’est la cerise sur le gâteau… je crois que tu ne te rends pas compte de la proportion qu’ont pris les choses… « , a réagi Mister You.

« Mais You ce n’est pas Lartiste qu’a raconté l’histoire de Safa c’est l’autre ménestrel lui, il a juste joué son jeu d’enregistrement et il l’a partagé » a expliqué un internaute pour défendre Latise, « à partir du moment où il partage ce genre de conneries… il y a plus de pitié à avoir envers ce fils… « a répondu le rappeur puis enchaine, « est-ce que Safâ a demandé quelque chose ? non… a la base ça parlait de L’artiste, puis c’est parti sur de la sorcellerie de @GIMS sur une montre… restez concentré… des fois, vous parlez de jnounes, d’esprits malins… en vrai, c’est juste une histoire de psychiatrie… « .

L’échange tendu avec cet internaute au sujet de Lartiste s’est poursuivi, « Mais l’histoire, elle est horrible, c’est vrai, mais pensez à Youssef, c’est une dinguerie ce qui se passe dans sa vie, là à chaque fois les gens, ils demandent des preuves, il en donne des concrètes, et ça veut lui tomber dessus wesh, le Nabil la, c’est un cancer pour les gens ! », « c’est une grosse mer*e pour oser parler comme ça » a conclu Mister You qui ne digère par le fait que Lartiste parle de toute cette affaire publiquement.

