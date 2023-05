Booba ridiculise Maeva Ghennam qui vit un cauchemar avec sa chirurgie ratée

C’est l’horreur pour Maeva Ghennam après une opération ratée, Booba n’a eu aucune peine pour elle ! Le Boss du Rap Game ne laisse rien passer à l’influenceuse au plus mal suite à une intervention chirurgicale au nez avec des séquelles imprévues et il n’a pas été tendre avec la jeune femme.

En guerre contre les « influvoleurs », Booba s’est lancé dans une guerre contre Magali Berdah, Dylan Thiry, Cyril Hanouna ou encore Maeva Ghennam qui avait pourtant passé un bon moment avec le rappeur français lors de son passage à Dubaï, il y a quelques mois à l’occasion d’un de ses showcases mais depuis cette rencontre la situation a changé entre eux s’est tendues et les esprits se sont chauffés. B2O a notamment assuré que Maes aurait eu une liaison avec l’influenceuse, ce qu’ils ont tous les deux ensuite démenti, mais elle continue de subir les foudres de l’auteur d’Ultra et il n’a pas raté l’occasion de se moquer d’elle avec ses déboires suite à des multiples chirurgies.

L’horrible cicatrise de Maeva Ghennam inspire Booba pour faire de la prévention

« Elle ose encore essayer de faire des placements de produits avec la lèvre qui se décroche suite à ses multiples chirurgies low cost. Mais go ta lèvre, elle est en train de se décrocher de ton nez, va aux urgences non ? (…) Vas aux urgences, ta lèvre supérieure est en train de se décrocher de ton nez, ça me stresse de ouf » a lancé Booba il y a quelques jours après la vidéo de Maeva Ghennam qui confie avoir des problèmes avec son nez qui se décroche suite à une opération ratée même elle n’a pas répliqué aux moqueries du chanteur sauf que ses malheurs ne sont pas près de s’arrêter.

En effet, cette semaine, dans une nouvelle vidéo diffusée sur ses réseaux à ses millions de fans, Maeva Ghennam confie la douleur de vivre avec une cicatrice au visage, les traces de l’opération sont toujours présentes au niveau de son nez. Booba s’est fait un malin plaisir en relayant des images de cette cicatrice avec des gros plans pour narguer l’influenceuse avec le message ironique, « Merci à Maeva Ghennam d’exposer les dangers et les dérives de la chirurgie esthétique. Enfin là, c’est plus de la sidérurgie qu’autre chose. En mode soudure ».

B2O n’a aucune pitié envers elle ! Très active sur les réseaux, cette dernière n’a pas réagi à cette attaque.

Merci à @Maevaghennam1 d’exposer les dangers et les dérives de la chirurgie esthétique. Enfin là c’est plus de la sidérurgie qu’autre chose. #enmodesoudure pic.twitter.com/3PaZj6BRBK — Booba (@booba) May 22, 2023