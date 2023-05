Gazo et Ninho explosent les streams, les chiffres fous des deux rappeurs

Gazo et Ninho sont toujours au sommet du rap en France avec des scores stratosphériques !

En attendant les sorties des albums de chacun des deux rappeurs, ils enchainent les singles à succès et comme souvent pour eux les streams affolent les compteurs.

Le succès de Gazo et Ninho impressionne !

Gazo s’est encore offert la première place du Top Singles cette semaine avec sa dernière collaboration sur le titre « La Rue » en compagnie de Damso, la chanson est extraite du projet « No Limit » et cumule 4,08 millions d’écoutes en sept jours d’exploitation. Le clip totalise également 2 millions de visionnages sur Youtube, c’est une seconde connexion réussite pour le duo après le morceau « Bodies » certifié single de Platine. Au classement des titres les plus écoutés de la semaine, l’auteur de Drill FR est suivi à la seconde position par Ninho qui cartonne avec sa série de freestyle « Freestyle LVL UP », le deuxième volet cumule 3,71 millions de streams et le clip 3,6 millions de vues. Jul a aussi réalisé une belle entrée en sixième position avec le single « La Faille » et ses 2,62 millions d’écoutes.

En dehors de sa belle entrée avec Damso en tête du Top Singles, Gazo se place aussi sur la dernière marche du podium avec le titre « C’est carré le S » (3,33 millions d’écoutes cette semaine et 10,8 millions de streams en deux semaines) extrait de l’album « En temps réel » de Naps sur lequel figure également Ninho qui fait très fort cette semaine avec encore le freestyle « LVL UP 1 » (2,84 millions d’unités et 7,9 millions au total) à la 4ème place et la chanson « Jolie » de Gaulois sur laquelle il est en featuring à la dernière place de ce Top 10.

En plus des chiffres impressionnants cités, Ninho vient de mettre en ligne sur Youtube le visuel du 3ème freestyle « LVL UP » qui a atteint le million de vues en 24 heures.

Le Top Singles de la semaine est sorti ! 🎧 Classement complet 👉 https://t.co/0O8PhbzRre « La rue » de No Limit, Gazo & Damso prend la directement la première place 👏 pic.twitter.com/uDLYynOdvk — Le SNEP (@snep) May 22, 2023