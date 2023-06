Mia Khalifa se met au rap

On sait que Mia Khalifa est une grande fan de rap, elle s’est déjà filmée en train de s’ambiancer sur des tubes des rappeurs français Naps et Ninho puis dernièrement, elle a aussi fait la rencontre de Wiz Khalifa. L’ancienne actrice de films pour les adultes, désormais reconvertie dans une carrière d’influenceuse à succès avec 27 millions de fans sur Instagram a accepté de participer à la réalisation d’un clip de rap.

En effet, Mia Khalifa fait ses débuts dans le rap ! Même si elle ne chante pas, la jeune femme se retrouve dans la peau du personnage central du nouveau clip du rappeur palestinien résidant à Los Angeles, Saint Levant. C’est dans le visuel du single « Nails » qu’elle apparait tout au long de la vidéo mise en ligne il y a quelques jours sur Youtube. Cette prestation a suscité la curiosité des fans de celle qui vient se classer dans les cinq personnalités les plus influentes lors de la Fashion Week, un choix que l’ex-actrice n’a pas vraiment apprécié comme elle l’a confié tout en s’exprimant sur son expérience avec OnlyFans.

Je suis tellement déchirée à ce sujet. J’aimerais réellement qu’ils arrêtent de mettre autant l’accent sur les créateurs de célébrités. Quand ils ont changé toutes ces règles pour essayer d’accommoder les gens qui allaient bien, et recevoir des chèques de redevances, c’est là que mon problème avec OnlyFans entre en jeu. Je ne devrais pas mordre la main qui me nourrit littéralement, car c’est aussi l’endroit où j’ai trouvé beaucoup plus de mon autonomie corporelle.