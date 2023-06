SCH vexé par le sketch du Palmashow ? Il se moque de lui-même

Moqué par le Palmashow, SCH s’est exprimé sur sa parodie et celle de Jul dans la Nouvelle école par le duo d’humoristes qui l’a bien diverti tout comme ses compères du programme, Shay et Niska morts de rire. Les réactions des jurés de l’émission de Netflix sont magiques.

« Ah les bâtards », Shay choquée par la parodie de SCH !

Le Palmashow a fait très fort avec son imitation de la Nouvelle école. Les deux comiques ont tenté d’imiter Jul et SCH dans « Ce soir, c’est Palmashow 2 » au mois de mars. Dans la séquence, Grégoire Ludig se met dans la peau de SCH vêtu d’un kimono avec une queue de cheval, des grosses lunettes de soleil et une boucle d’oreille puis fait face à David Marsais en Jul pour découvrir la prochaine révélation du rap francophone. Le duo s’est ensuite encore moqué gentiment du « S » et de Naps en parodiant un clip de rap avec Napz et SZH pour le titre « En Avance ». Dans un entretien avec le média Konbini, l’artiste marseillais a revu les images et a donné son avis sur sa caricature.

J’étais mort de rire quand je l’ai vu. C’est de l’autodérision, il faut être léger avec ça. Il faut y aller, on s’en bat les coui**es en vrai, c’est bienveillant.

Lors de la diffusion « Ce soir, c’est Palmashow 2 », SCH s’était d’ailleurs filmé dans des stories sur Instagram en train de regarder en direct l’émission et compare le Palmashow au groupe d’humoristes français, Les Nuls puis assure avoir bien rigolé devant le programme télévisé.

Je l’ai regardé en entier, je me suis régalé. Ce sont Les Nuls quoi, ce sont les nouveaux Nuls. Gros bisous à eux, parce qu’on voit qu’ils se sont pris la tête pour le faire. Même dans les attitudes, ils travaillent les mecs, même si c’est dans l’humour, dans un truc plus décalé.

La scène a également amusé ses acolytes de la Nouvelle école, Shay et Niska notamment sur le port du kimono de Grégoire Ludig pour reprendre le style vestimentaire de SCH de manière humoristique.

