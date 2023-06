Aya Nakamura et Fally Ipupa, c’est fait

La nouvelle rencontre entre Aya Nakamura et Fally Ipupa a enfin eu lieu ! La connexion assez attendue entre la chanteuse française et le chanteur congolais s’est réalisée il y a quelques jours en studio, un témoin de la scène a partagé sur vidéo de l’enregistrement de leur prochain morceau en commun.

Aya Nakamura et Fally Ipupa réunis

Suite à leur collaboration sur le single « Bad Boy » en 2017 extrait de l’album « Tokooos » dont le clip dépasse les 70 millions de visionnages sur Youtube, Fally Ipupa et Aya Nakamura ont remis ça pour essayer de nous sortir un nouveau tube en puissance afin d’ambiancer les auditeurs cet été. Les deux artistes ont été aperçus ensemble dans un studio de la région parisienne et d’après les propos de l’ambassadeur de l’UNICEF ce n’est pas pour une simple rencontre entre eux, mais bien plus alors que les fans seraient ravis de découvrir un titre en commun entre eux.

Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux a ensuite confirmé cette hypothèse, même si aucun d’eux n’a annoncé officiellement une date de sortie de ce featuring à venir, ni de quel projet il sera extrait. « On fait un vrai chanson, pas un son », commente Fally Ipupa dans la séquence qui veut offrir un hit au public et faire danser ses fans.

Aya Nakamura de son côté poursuit aussi son DNK Tour avec une tournée tout l’été en France et quelques festivals afin de retrouver son public sur scène pour interpréter en live ses classiques et les extraits de son dernier album paru en début d’année.

