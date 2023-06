Nouvelle école : Leys dédicace Diam’s dans « Si c’était le premier »

« Si c’était le premier » est le nouveau single de Leys. Le titre du long morceau fait écho à celui de Diam’s « Si c’était le dernier » paru en 2009.

Leys est notamment connue pour sa participation à la saison 1 de Nouvelle École (elle est arrivée jusqu’en finale) et ses freestyles, l’artiste urbaine est de retour en solo avec un clip engagé et personnel en même temps.

Leys fait une belle référence à Diam’s !

La rappeuse choisit de faire un texte pour ce morceau comme si c’était une introduction à un renouveau de sa carrière. Elle n’hésite pas à se livrer, sans refrain, sur différents thèmes dans un plan séquence magnifique qui montre sa sincérité. D’ailleurs, la jeune femme veut montrer qu’elle est très déterminée même lorsqu’elle exprime ses émotions.

Parmi les différents sujets abordés : Elle répond aux critiques qui l’attaquent sur ses émotions qui la rendent pourtant très humaine (comme dans Nouvelle école). Et malgré tout, ironiquement, les critiques peuvent se contredire : « Ça fait mal quand tu donnes tout et qu’on te reproche de ne pas y mettre du tien ».

Leys revient sur le monde masculin de la Musique, du Rap dans lequel quand tu es une femme, on te rabaisse, te juge sur des éléments en dehors de ta musique comme ta tenue, par exemple, et surtout, on croit que tu as été prête à tout pour réussir. Les femmes y subissent à cause de quelques-uns une pression supérieure à celle des artistes masculins.

Le texte n’est pas pessimiste, elle y parle de son amour pour sa mère (apparaissant alors à l’écran), pour sa grand-mère, celle dont elle a été capable pour des hommes qui l’ont déçu, le pardon qu’elle leur a accordé. « Si c’était le premier » est l’un des titres de rap ou, même, le morceau urbain le plus personnel de ces dernières années.