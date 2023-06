Saf envoie le clip de « Plavon »

Après la sortie de son EP Winterlove en mars dernier, Saf nous envoie « Plavon » un titre plus rappé, clin d’oeil à ses débuts. En attendant un projet taillé pour l’été annoncé prochainement

La voix miel, comme la couleur de ses cheveux, Saf trace sa route depuis son adolescence dans le rap marseillais et explose sur une scène pop-urbaine bien plus large à la vingtaine. À l’été 2022 avec deux titres, extraits de son deuxième projet, certifiés singles d’or dans la foulée « La surprise » et « Je t’emmène ».

Artiste marseillais d’origine comorienne, Saf est un artiste touche-à-tout, aussi à l’aise dans le chant que dans le rap, bien que ce soit le chant qu’il ait choisi. À moins que ce soit le chant qui ait choisi Saf ?

Sonorités afro-caribéennes ou rythmes langoureux, Saf explore surtout les thèmes des relations humaines et des sentiments, la famille, l’amitié, l’amour…

Le nouvel EP Winterlove disponible depuis le 10 mars 2023 et dans lequel Saf livre des titres puissants qui touchent au cœur, et trouve le parfait équilibre entre ce qu’il fait de mieux : nous ambiancer et nous émouvoir à la fois.

Winterlove, c’est huit titres puissants, qui touchent au cœur sur le fond et la forme. Toujours sur ses thèmes de prédilection, la famille, l’amitié et l’amour. On traverse au fil du projet toute la palette des émotions autour de l’amour comme avec « Ton jour » qui parle du mariage et invite à la fête et au partage. Et « Solo » et « Sans toi » sur la tristesse d’une rupture et l’espoir d’une vie meilleure à venir.

Sa voix qu’il pousse encore plus que précédemment permet des envolées lyriques qui donnent des frissons. Comme sur le titre « Bêtises » : « Bébé si t’es ma destinée, j’mettrais une couronne sur ta tête, avec ta robe ça va barder ». Ou encore le très fort « Grande sœur » « Ma sœur, ma sœur, ma sœur, mon cœur celle qui m’aura tout donné ».

Enfin le titre « Mya » parfait équilibre entre ce que Saf fait de mieux : nous ambiancer et nous émouvoir à la fois « Mon malheur, je le dois qu’à moi-même, je vous présente les fruits de mes mauvais choix » commence-t-il sur le titre pour enchainer sur un refrain à faire frémir les dancefloors et le top des charts.