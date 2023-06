Damso justifie ses échecs, Booba le tacle sur sa fin de carrière

Damso a expliqué les flops de sa carrière dans un message adressé à ses fans que Booba a rapidement repris pour livrer son impression et critique les choix artistiques de l’ancien artiste de son label 92i.

Damso prend la parole sur la gestion de sa carrière

À l’occasion des 5 ans de la sotie de son album « Lithopédion » qui avait fait exploser le record de streams en première semaine (plus 61 Millions), Damso a diffusé dans sa story Instagram son single « Tard la night » extrait de cet opus avant de prendre la parole pour parler des échecs de certains de ses morceaux et la gestion de sa carrière ce qui a fait sortir de ses gonds Booba.

« 5 ans après, je constate à quel point c’est important de se sentir libre artistiquement. Que je flop ou qu’on ne me comprenne plus, n’est rien à côté de cette joie de faire réellement ce que je veux. Le faire pour les autres entraîne une perte d’identité profonde. Il est préférable de faire ce qu’on aime, quitte à perdre du public plutôt que de satisfaire notre audience. Évoluons avec nos ressentis » se justifie Dems sur ses titres n’ayant pas eu le succès espéré.

Booba veut envoyer Dems dans son camping-car

« Ne vous polluez pas l’esprit en essayant de reproduire vos succès d’antan, vous n’êtes plus le même qu’hier, c’est un fait et vous allez vous frustrer pour rien » ajoute Damso avant de conclure « Évoluez simplement avec vos ressentis en veillant à toujours garder cette flamme allumée. Gardez-la malgré les changements, les péripéties et toutes les choses qui peuvent bouleverser vos vies. Elle est à mon sens notre bien le plus précieux. ». Booba a partagé ce message avec les légendes, « Quand tu échoues« et « Amusez-vous dans l’échec« avant d’aller encore plus loin.

B2O a relayé d’anciens propos de Dems en interview en 2021 sur France Inter lorsqu’il a parlé de sa fin de carrière en exprimant son souhait de faire le tour du monde en camping-car et d’y installer un studio pour faire des sons pour lui-même. « Barre-toi dans ton camping-car comme prévu et ne nous les casse pas » commente le DUC avant de poursuivre, « le boug, il est sur camping-car.com ».

Booba n’a toujours pas digéré le départ de Damso de son label en 2018 suite à la parution du troisième opus de l’artiste belge, Lithopédion, un projet couronné de succès en termes de ventes. L’album est certifié quadruple disque de platine (plus de 485 000 ventes), 16 titres sur 17 sont certifiés et il a été élu album rap de l’année aux Victoires de la musique en 2018.