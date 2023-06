Booba tourne en ridicule Koba LaD avec une vidéo humiliante

En pleine promotion de son titre Signé, Booba se moque encore de Koba LaD avec un montage vidéo pour l’humilier ! Depuis le début des clashs de B2O à l’encontre de l’interprète du tube Daddy Chocolat celui-ci est resté impassible aux provocations à répétitions, sans aucune pitié, cela n’a pas assagi le DUC avec une nouvelle attaque.

En marge de la sortie de son nouveau signe qui vient d’atteindre le million de vues sur Youtube avec son clip, Booba n’oublie pas de lancer des piques aux autres rappeurs et vient même de subir un tacle subliminal de la part de Rohff dans le morceau NotoriHous. Koba LaD vient de faire bien malgré lui les frais de la fureur de Kopp qui ne le lâche plus depuis les révélations sur leur featuring avorté.

Booba humilie Koba LaD

Depuis le début de sa carrière, Koba LaD a toujours été soutenu par Booba, il a eu l’opportunité de travailler avec l’ancien membre du groupe Lunatic mais cette collaboration pressentie n’est jamais sortie officiellement. B2O a finalement confié il y a quelques semaines avoir annulé cette connexion en reprochant au rappeur d’Evry de ne pas être au niveau avant de dévoiler un extrait de couplet sur leur featuring enregistré en studio qui ne s’est jamais concrétisé.

Booba déplore que le couplet de Koba Lad est “tellement mauvais” qu’ils n’ont pas pu en tirer quoique ce soit d’exploitable en studio et que ce dernier n’arrive pas aligner deux rimes. Il avait également mis une ligne du jeune artiste français en studio pour démontrer ses propos. Cette fois-ci le DUC a décidé d’aller encore plus loin avec un montage vidéo de l’auteur des mixtapes Cartel. Dans la partie haute de la séquence publiée sur Twitter par Kopp apparait Koba et dans la partie basse les jambes d’un danseur au pantalon coloré avec une musique de zouk ainsi que le rappeur en train de “brailler” suivi d’une danse de Mister V et de l’influenceur Zepeck qui affirme qu’ils ne savent pas danser.

Cette scène de Koba LaD est extraite de l’émission un son en une heure dans laquelle il est en studio pour enregistrer des vocaux pour un titre, le son des cris a été amplifié dans ce montage révélé par Booba pour en rigoler et la séquence a bien amusé ses fans avec plus de 600 000 vues.