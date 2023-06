Conor McGregor bientôt sur OnlyFans, cette requête osée

Le retour dans la cage de Conor McGregor très attendu n’est toujours pas fixé, en attendant le combattant continue de faire parler et certains de ses fans espèrent le voir ouvrir un compte sur OnlyFans suite à une proposition de la boxeuse Ebanie Bridges pour tenter de le convaincre.

La boxeuse professionnelle australienne de 36 ans, surnommée la “Blonde Bomber” compte 9 victoires en 10 combats professionnels, est populaire sur les réseaux avec plus de 700 000 abonnés sur son compte Instagram, elle est également très active sur OnlyFans. La championne bantamweight de l’IBF est proche de Conor McGregor et s’est récemment confé au sujet de leur rencontre, elle n’a pas hésité à affirmer être ouverte à une relation avec le champion de l’UFC “parce que ça a l’air fun” et souhaite aussi le persuader d’ouvrir un compte sur le célèbre un réseau social au service d’abonnement réservé aux adultes.

Ebanie Bridges veut à convaincre Conor McGregor

“Je lui en ai parlé, et je crois qu’il y pense. Je donne l’idée à beaucoup de monde de rejoindre cette plateforme.”, a-t-elle expliqué avant d’ajouter sur les contenus postés sur Onlyfans qui n’est pas forcément à l’image de ce que l’on peut imaginer, “Les gens voient ça comme quelque chose de mauvais, notamment pour les femmes, mais non. C’est du contenu exclusif de sportifs et de célébrités, ce n’est pas forcément du contenu adulte. Ça permet à mes fans de savoir ce que je fais.”.

Depuis le début de sa carrière, Conor McGregor aurait, selon The Forbes gagné près de 615 millions de dollars et figure à la 33ème place des sportifs les mieux payés de tous les temps, The Notorious n’est pas vraiment en manque d’argent, mais pourrait avoir une source de revenus facile grâce à OnlyFans. Ebanie Bridges s’est aussi confié sur son lien avec le pratiquant de MMA en faisant son éloge, “C’est un amour. Conor et moi parlons depuis longtemps, il a toujours soutenu ma carrière. Il m’envoie des messages avant mes combats et m’a aussi invité en Irlande. C’est bien d’avoir ce soutien, cette amitié. Récemment, c’était la première fois que je le voyais en vrai et c’était top. Il est très cool.”.