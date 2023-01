Bhad Bhabie prête à envoyer en prison ceux qui l’ont suivi sur OnlyFans à ses 18 ans

Devenue millionnaire à ses 18 ans en grâce à son profil OnlyFans, Bhad Bhabie n’apprécie pas vraiment que des hommes se soient abonnés à son compte sur l’application le jour de sa majorité et assure qu’ils devraient être derrière les barreaux.

Connue pour ne pas avoir sa langue dans la poche, Bhad Bhabie vient d’accorder une interview à Barstool Sports et s’est confiée sur l’ouverture de son compte Onlyfans le jour de ses 18 ans pour dénoncer le comportement de certaines personnes.

Au mois d’avril 2021, l’interprète de titre « Gucci Flip Flops » a fait exploser le réseau social au service d’abonnement interdit aux mineurs sur lequel les stars publient principalement du contenus suggestifs et sont rémunérées par les abonnés à leurs profils. La jeune chanteuse originaire de Boynton Beach, en Floride a touché le jackpot après la création de son profil à sa majorité avec un gain d’un million de dollars dès le premier jour.

A l’ouverture de son profil, Danielle Bregoli a gagné 757 526 dollars pour les abonnements, 267 675 dollars pour les messages et 5 502 dollars de pourboires sur OnlyFans en seulement six heures. Bhad Bhabie est revenue sur ce record dans le rendez-vous Sundae Conversation, « Les gens se sont tout de suite inscrits ? » questionne son interlocuteur, elle a répondu oui. L’animateur commente ensuite, « Bhad Bhabie, t’es là à dire que les hommes qui se sont inscrits à ton OnlyFans le jour de tes 18 ans devraient être en prison, mais ce sont les mêmes mecs qui te donnent de l’argent. » et elle a encore répondu affirmativement approuvant le fait que les gens qui se sont abonnés à son compte dès son ouverture devraient se retrouver « en prison » sans préciser si elle serait prête à leur rendre l’argent gagné alors qu’elle a généré 40 millions de dollars de revenus grâce à OnlyFans en 2021.