Coaché par GregMMA, ce youtubeur impressionné par Cédric Doumbé

L’avis cash de Henry Tran sur Cédric Doumbé qui s’apprête à faire ses débuts en PFL lors du prochain événement à Paris à la fin du mois de septembre.

Cédric Doumbé ne laisse personne indifférent dans le monde du MMA, les déclarations à son égard des autres athlètes se multiplient ces derniers temps et tout le monde attend son retour dans la cage. Dans une récente vidéo de sa chaine Youtube, le streameur, Henry Tran a livré son opinion sur “The Best” en analysant sa façon de battre.

Cédric Doumbé est solide !

“Les amis, pour finir cette année, je vous sors la vidéo pour laquelle je me suis le plus donné depuis longtemps. Ça fait maintenant 1 an que j’ai commencé le MMA et pour marquer le coup, je me suis lancé pour défi d’affronter mon coach : GregMMA” avait confié Henry Tran fin décembre 2022 sur son entrainement avec son coach GregMMA et leur combat affrontement dans la cage. Le Youtubeur français spécialisé dans le Taekwondo et le MMA est suivi par plus d’un million d’internautes sur ses réseaux, il a décidé de consacrer une récente vidéo au phénomène du MMA français du moment, Cédric Doumbé et n’a pas tari d’éloge envers ce dernier.

“C’était la première fois que je découvrais Cédric Doumbé en kickboxing, en dehors de ses combats de MMA, et c’est cool, il est fort.”, commente face aux images du combattant français sur le ring. “C’est prometteur pour la suite, j’ai envie de voir comment il va progresser”, poursuit Henry Tran qui annonce un avenir prometteur pour Doumbé avant d’exprimer son impatience de leur voir se battre, “J’ai aussi envie de voir ce que ça va donner face à un lutteur pur, un mec qui va essayer de l’envoyer au sol. Debout, il est solide, rien à dire.”.

Des propos que Cédric Doumbé va apprécier et vont le motiver encore plus dans sa préparation pour son premier combat en PFL en septembre prochain, le nom de son adversaire n’est pas encore connu.