Booba recadre Zemmour sur la mort de Nahel, “La France va mal”

Booba démonte Zemmour !

Booba attristé et très en colère ! Comme des nombreux rappeurs français, l’ancien membre du groupe Lunatic est sorti du silence pour se soulever contre la bavure policière de mardi ayant eu lieu à Nanterre, un agent de police a tué un jeune homme de 17 ans. C’est en réponse à un tweet d’Eric Zemmour que B2O a pris publiquement la parole.

Les rappeurs s’unissent pour dénoncer cette bavure et soutenir la famille de Nahel, mort par balle suite à un refus d’obtempérer, un policier a tiré sur l’adolescent suscitant une vague d’indignation face aux images du drame. Cet un acte très grave qui a touché des nombreuses personnalités comme Kylian Mbappé et Jules Koundé qui ont adressé des messages de soutien à la famille ainsi qu’aux proches du défunt. Booba s’est aussi exprimé en réaction à un message d’Eric Zemmour pour le remettre en place et pousser un coup de gueule en ressortant l’affaire Pierre Palmade.

La police tue en toute impunité pour B2O

“Ce qui est inexcusable, c’est un Président qui, par lâcheté, condamne ainsi un policier sans la moindre forme de jugement et donne raison aux émeutiers. Emmanuel Macron a choisi sa France.”, déclare Zemmour en réaction au communiqué d’Emmanuel Macron sur ce drame, dont le souhait est que la justice soit rendue dans ce dossier avec une sanction à l’encontre du policier, auteur du tir mortel sur le jeune Nahel. Le président juge “inexplicable” et “inexcusable” la mort du jeune homme dans son message, “rien ne justifie la mort d’un jeune” déplore-t-il en adressant “respect et affection” à la famille de la victime.

Agacé par la réponse d’Eric Zemmour, Booba a décidé de le recadrer. “Évidemment que le peuple a raison ! L’usage d’une arme à feu était totalement excessif. Le policier n’était pas en danger. Mais, à force que la police tue sans être condamnée, ça devient un sport national.”, réagit le DUC en déplorant le manque de sanction envers les auteurs des bavures policières en France. “Pendant ce temps-là, Palmade est en boîte. RIP Nahel“, poursuit B2O suit le fait que Pierre Palmade soit libre après avoir tué un bébé dans le ventre de sa mère pour avoir causé un accident de la route sous l’emprise de cocaïne.

L’humoriste placé sous contrôle judiciaire a même été filmé en train de faire la fête le week-end dernier en boite de nuit, “La France va très mal…“, constate Kopp à la fin de son tweet.

