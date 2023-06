Voici pourquoi Lefa arrête le rap, Black M explique tout

“Lefa n’aime pas la starification” confesse Black M ! Au mois de janvier, Lefa a créé l’effervescence auprès de sa communauté avec la rumeur de sa fin de carrière en disparaissant des réseaux. Face à l’ampleur prise par la rumeur, son manager avait assuré que ce n’est qu’une pause. Cependant, la dernière déclaration de son compère de la Sexion D’Assaut confirme la tendance qu’il n’est pas près de revenir.

Suite à la mise en retrait médiatique de Lefa en début d’année, son manager avait expliqué que l’artiste prend du recul pour s’occuper de ses proches et n’a pas encore mis officiellement fin à sa carrière de rappeur. Invité par Guillaume Pley dans son émission Legend, Black M s’est exprimé sur la retraite musicale de son compère de la Sexion D’Assaut. “À ce stade, j’aurais pu te dire qu’il n’a pas encore vu le jour. Mais au point où on en est, je ne pense pas que cet album verra le jour. On est trop éparpillés, il n’y a pas très longtemps, Lefa a annoncé qu’il arrêtait la musique.” déclare Alpha Diallo dans cet entretien.

Black M avoue tout sur la retraite musicale de Lefa

Black M poursuite ensuite au sujet de Lefa, “Il faut savoir que Lefa, dès qu’il arrive à un stade où il sait qu’il va passer à un stade de notoriété méga méga connu, il fait marche arrière. Il n’aime pas la starification. Lui, c’est la musique, studio, concert. Mais je comprends, ça va avec le personnage.“. Il parle par la suite de son groupe la Sexion D’Assaut qui devait enfin sortir l’album “Le Retour des Rois” l’année passée sauf que le projet n’a malheureusement pas pu se concrétiser suite à des désaccords entre eux et avec le label Wati B, la fin du groupe a d’ailleurs été actée à cette occasion après une dernière tournée.

“C’est plus pareil. Après, on est toujours des amis. Mais ce n’est plus pareil parce qu’on a chacun nos familles respectives, on a nos équipes chacun. On ne se voit plus tous les jours comme avant, avant on était tout le temps ensemble, on trainait ensemble.” a-t-il expliqué sur le groupe parisien dont les membres ont pris des chemins de carrière différents pour se lancer en solo. Dans cet entretien, Black M a également surpris les internautes en affirmant que selon son opinion, Michael Jackson est toujours en vie et que les Américains n’ont pas marché sur la Lune.