Ce titre de SDM est le morceau de l’année selon Gradur

Après son retour en musique avec le single “Mon BB” en collaboration avec Hamza, Gradur était de passage dans les locaux du média GQ France afin de juger le rap français et a nommé son titre de l’année 2023 qui, d’après son avis, est très clairement un tube de SDM. Le rappeur du 59 a fait l’éloge de l’artiste du 92i, révélé par Booba, dans une déclaration très sincère.

Avec son ascension dans le rap français grâce à ses freestyles “Sheguey“, puis ses tubes “Rosa”, “Venga Mi” avec Soprano et “Ne reviens pas” en compagnie de Heuss L’enfoiré, Gradur s’est fait une place au sommet du rap français et vient de livrer son avis sur ses confrères en donnant son opinion sur les morceaux de Ninho (“25G”), Leto (“Mozart Capitaine Jackson Épisode 3”), WarEnd (“No signal”), PLK (“Demain”), Sofiane (“JeSuisPasséChezSo2023“) et de SDM (“Bolide Allemand“). Sa déclaration envers ce dernier nommé a interpellé, il l’a complimenté et a poussé un coup de gueule, car l’auteur d’Ocho n’a pas été récompensé lors de la cérémonie des Flammes.

Gradur juge très sincèrement SDM et avait tout prédit !

À l’écoute du single “Bolide Allemand”, Gradur s’est ambiancé sur les paroles de SDM avant d’affirmer que celui-ci est très fort et qu’il avait prédit le succès de ce morceau avant sa sortie en confiant une anecdote avec le manager du rappeur du 92i : “Je me rappelle maintenant que je parle beaucoup avec Faya, le manager de SDM. Quand l’album est sorti, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que ‘Bolide allemand’ est une dinguerie“.

Gradur va même jusqu’à déclarer “Bolide Allemand” comme la chanson de l’année 2023 : “C’est le son de l’année pour moi“, assure-t-il avant de déplorer : “J’étais un peu déçu quand même qu’il ne gagne pas un prix aux Flammes. Je pense qu’il le méritait. Après, c’est mon avis”. Le Sheguey a ensuite salué le talent de Booba pour dénicher de nouveaux talents : “Très bonnes vibes et bonne pioche. Très bon flair de Booba”.

Il annonce également en conclusion que SDM sera présent sur le premier single de son prochain projet intitulé Congo, à paraître prochainement.