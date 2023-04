Ice Spice et Nicki Minaj font monter la température dans un clip bouillant

Une connexion enflammée entre les deux rappeurs américaines, Nicki Minaj et Ice Spice deviennent torrides ! Le Queen a annoncé cette semaine qu’elle a fait signer l’interprète de Munch (Feelin’ U) dans son nouveau label “Heavy On It” et elles ont profité de l’événement pour dévoiler leur feautring sur le titre “Princess Diana” accompagné de son clip qui fait déjà sensation avec plus d’un millions de vues seulement deux heures après sa mise en ligne.

Grosse collaboration entre la reine Nicki Minaj et la dernière étoile montante du rap aux Etats-Unis, Ice Spice pour le remix du single “Princess Diana” pour un futur tube avec un clip dans le style habituel des deux artistes, très chaud. Le visuel met en scène le duo dans une chambre toute rose façon Barbie avec la jeune rappeuse vêtue de la même couleur avant que n’apparaisse Nicki pour reprendre les paroles de son couplet et n’hésite pas à attraper le “derrière” de sa compère.

Ice Spice désormais suivie par plus de 36 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify alors que le hit “Boy’s a liar Pt.2” affiche plus 328 millions d’écoutes, cette combinaison avec Nicki Minaj va lui permettre d’accroitre encore un peu plus sa notoriété auprès du public dans le monde entier. Dans une récente interview avec Paper Magazine, le jeune chanteuse a confié être ravie d’inspirer un nouveau genre de musique, “J’ai l’impression que c’est une nouvelle voie que j’ai commencée, et je commence à entendre beaucoup d’autres artistes sonner comme s’ils appartenaient à mon genre maintenant.”.

Un featuring inédit entre Ice Spice et Central Cee devrait aussi être disponible très prochainement.