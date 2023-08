Un fan étrangle Gims sur scène à Kinshasa !

“Le Congo est en train de changer, l’Afrique change” a commenté Gims dans sa dernière publication Instagram en relayant des photos de sa prestation exceptionnelle à la nuit de la Francophonie à Kinshasa en République démocratique du Congo son pays d’origine, mais un petit incident a perturbé sa performance sur scène, heureusement le service d’ordre est rapidement intervenu pour l’aider et y mettre fin.

Gims s’est fait une frayeur sur scène !

Après son refus d’assurer un showcase en Tunisie, en raison du traitement des migrants aux frontières du pays, cet été, Gims ne chôme pas et enchaine les concerts, celui du week-end dernier a été un immense succès. En effet, le rappeur du groupe la Sexion D’Assaut était de passage sur la scène de Kinshasa devant des milliers de fans congolais ravis de le voir se produire dans leur pays afin d’offrir un spectacle exceptionnel. Le mari de Demdem a réussi à ambiancer la foule sur ses tubes qui a repris en chœur les paroles de ses plus grands hits et a scandé à plusieurs reprises “O leki Fally” (“Tu dépasses Fally” en lingala), Fally Ipupa s’étant retiré de la programmation de l’événement.

Alors que Gims a fait danser et chanter le public congolais lors de son concert, la soirée a été marquée par un petit incident lorsqu’un individu a fait irruption pour s’agripper au chanteur en l’étranglant face à l’intervention des membres du service de sécurité qui ont réussi à le faire quitter la scène afin que le rappeur puisse poursuivre son show sans aucune interruption. Meugui n’a d’ailleurs pas été troublé par cette personne dans son interprétation.

Certains détracteurs ont toutefois reproché à l’auteur de Subliminal d’avoir eu recours au playback comme le démontre cet incident, mais cela n’a toutefois pas empêché le succès du chanteur devant des milliers de spectateurs.

