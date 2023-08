SDM devient milliardaire avec les streams

SDM explose le score sur les plateformes de streaming notamment grâce à son tube “Bolide Allemand” au point de devenir milliardaire en streams. Le rappeur du label de Booba vient de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière et affole le compteur des écoutes, particulièrement sur l’application de service suédois de streaming musical, Spotify.

Le succès de SDM est phénoménal !

Un peu plus de huit mois après la parution de son deuxième album “Liens du 100” sorti le 2 décembre 2022, SDM vient d’atteindre le seuil symbolique du milliard d’écoutes sur Spotify. Un bel exploit à son actif sur les plateformes de streaming dont l’artiste du label 92i records a partagé la bonne nouvelle avec ses fans sur ses réseaux.

L’ascension du rappeur originaire de Clamart est fulgurante ! “J’me laissais pas déconcentrer par une grosse paire de seins… SDM cumule au total 1 milliards de streams” a-t-il commenté sue Twitter en affichant les chiffres de son succès avec deux albums certifiés platine (“Ocho” : 179 551 ventes en 2 ans et 4 mois, “Liens du 100” : 148 451 ventes en 8 mois). SDM totalise également 3 singles de diamant avec “Passat”, “Mr. Ocho” et son tube “Bolide Allemand“, 6 singles de platines avec les 3 titres cités précédemment ainsi que “Daddy“, “Redescends” et “Yakalelo” ainsi que 18 singles d’or.

Sur Spotify, le plus gros carton de SDM est bien évidemment le hit “Bolide Allemand” avec 65 millions de streams, suivi de “Mr. Ocho” et “Passat” avec 49 millions d’écoutes. Le rappeur du 92i réunit désormais quasiment 4 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming alors que sa chaine Youtube est suivie par plus de 500 000 abonnés avec les clips “Bolide Allemand” à 31 millions de visionnages, “Redescends” à 21 millions de vues et “Yakalelo” 28 millions.