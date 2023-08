Mike Tyson se confie sur Francis Ngannou, “Ça va être une guerre”

Après s’être exprimé sur les raisons l’ayant poussé à accepter la proposition d’entrainer Francis Ngannou pour son prochain combat face à Tyson Fury afin de le préparer au mieux à cet événement programmé le 28 octobre 2023, Mike Tyson a donné des nouvelles sur la progression de l’athlète camerounais.

Avant d’affronter Tyson Fury dans un combat qui s’annonce légendaire, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC poursuit sa préparation avec Mike Tyson dans le but de battre le boxeur britannique de 35 ans, invaincu en professionnel avec à son actif 33 victoires en 34 combats, ainsi qu’un match nul. Passionné de boxe anglaise, le natif de Batié a décidé de se mettre à cette discipline après son triomphe en MMA face à Ciryl Gane en début d’année et sa signature en PFL

Le combat va être très difficile pour Francis Ngannou !

Francis Ngannou s’est entouré de Mike Tyson afin d’être prêt au moment d’affronter sur le ring Tyson Fury. L’ancien boxeur américain a livré dans un entretien au BBC 5 Live Boxing Podcast quelques détails sur l’avancement de l’entrainement et semble confiant sur les chances de remporter ce combat même si cela va s’avérer très compliqué. “Écoutez, voilà à quoi on s’attend : à ce que ce soit un combat très difficile. Après tout, on affronte un champion expérimenté et invaincu” a-t-il tout d’abord déclaré.

“Francis commence à gagner en endurance parce que c’est autour de ça que va tourner ce combat. Ça va être une guerre d’usure.”, assure Iron Mike sur le programme des séances. “On va faire en sorte de le maintenir en bonne forme et qu’il envoie constamment des coups, parce que pour remporter ce combat, il va falloir une activité constante. On travaille là-dessus avec Francis.”, précise-t-il ensuite.

“Comme je l’ai déjà dit précédemment, il a beaucoup de qualités. Il apprend aussi très rapidement. Ça me plait et je pense qu’il va faire beaucoup mieux que ce que vous autres anticipez de sa part.”, a conclu sur le sujet Mike Tyson qui espère que Ngannou pourra mettre en déroute Tyson Fury dans un peu plus de deux mois.