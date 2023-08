AD Laurent réagit à sa bagarre avec Yomi Denzel pour se justifier

AD Laurent sort du silence pour se justifier de la rixe avec Yomi Denzel !

La vidéo de la bagarre entre les influenceurs AD Laurent et Ahmed Thai face à Yomi Denzel dans une boite de nuit de Cannes a fait le buzz sur les réseaux en début de semaine, même Booba relayé la séquence aux millions de vues pour la commenter. Silencieux dans un premier temps, l’un des protagonistes s’est enfin expliqué sur cet incident pour donner sa version des faits.

C’est le blogueur Aqababe qui a révélé toute l’affaire ce lundi dans publiant la vidéo sur X. Le week-end dernier, Yomi Denzel avec son entourage s’est retrouvé dans une échauffourée en discothèque contre Ahmed Thai et AD Laurent, ce dernier nommé vient de prendre la parole dans un live sur TikTok en réaction à cette altercation qui a notamment causé une grave blessure à l’œil à une jeune femme (elle apparait le visage en sang dans la vidéo). Elle a ensuite porté plainte selon les déclarations d’Aqababe et la police aurait ouvert une enquête pour éclaircir toute cette affaire.

Le candidat de télé-réalité s’excuse la victime de la rixe !

“J’étais avec mes potos, j’étais en mode détente. Quand on est en boîte de nuit, il y a toujours plein de filles avec nous. Plein de meufs, des potos du coup, c’est festif. Je suis un mec, je ne m’embrouille jamais d’accord ?”, décrit AD Laurent sur l’ambiance de la soirée, puis avoue avoir quelques amis au tempérament plus impulsif. “J’ai peut-être des potes qui sont un peu plus nerveux. Ce soir-là, j’étais un peu avec des potes de paname qui ne sont pas des enfants de chœur, qui sont dans le game.”, avant d’assurer qu’il n’a jamais eu de problèmes lors de leurs diverses sorties ensemble.

AD Laurent raconte ensuite que la fête a mal tourné suite à une conversation entre une jeune femme et Ahmed Thai : “Il y avait Yomi en face et son équipe. On se connaît depuis un moment, on se check à chaque fois qu’on se voit. Il n’y a aucun souci. Je vais avec Ahmed Thai. C’est mon pote. Il est célibataire, quand il est en boîte, il parle à des meufs.”, explique le candidat de télé-réalité en affirmant ne pas avoir de souci avec Yomi Denzel. “Il s’avère qu’il parlait à une fille qui était malheureusement à la place de Yomi. Du coup ça la fout mal. Ahmed l’a un peu interpellé pour qu’elle vienne à notre table. Yomi l’a un peu dévisagé. Elle a failli perdre son œil. C’est une dinguerie.”, ajoute-t-il pour confirmer qu’une victime de la rixe a presque perdu son œil avant de lui présenter des excuses et de se justifier sur le fait qu’avec l’alcool, ce genre de situation peut rapidement déraper.