Ce rappeur est le N°1 du Top de l’été sur Spotify

Ces dernières années en France, les rappeurs ont pris l’habitude de s’approprier les tubes de l’été comme Jul avec Bande Organisée, Naps avec La Kiffance, PLK et Soso Maness avec Petrouchka ou encore ZEG P, Hamza et SCH avec FADE UP. 2023 n’a pas dérogé à cette règle. Cette année, c’est SDM qui se débarque dans le Top Single estival sur Spotify.

SDM s’offre le hit de l’été !

Les auditeurs se questionnent fréquemment quel est le tube de l’été, selon les chiffres et le classement établi par Spotify France cette année encore le rap français triomphe. Sans aucune surprise, c’est Bolide Allemand de SDM qui occupe la première place, le tube du rappeur du 92i cartonne depuis plusieurs mois et lui a permis de franchir la barre des 70 millions de streams avec un titre pour la première fois de sa carrière, c’est aussi le son de rap français en solo le plus écouté en 2023.

Dans la suite du classement, Tiakola a fait un retour en force avec Meuda extrait de son premier album en solo sorti au mois de mai 2022, le single occupe la seconde place avec un total de 85 millions de streams. Le trio Naps, Gazo et Ninho prennent la dernière marche du podium avec “C’est carré le S” issu de l’opus du rappeur marseillais, le titre cumule plus de 39 millions d’écoutes. Le duo Gazo et Heuss figure en quatrième position avec le tube “Saiyan” au 27 millions de streams, le single est suivi à la cinquième place d’un autre featuring de ce premier nommé en compagnie de Damso cette fois-ci sur “La Rue” avec 32 millions d’écoutes depuis sa sortie. Le Top 10 de ce classement comporte d’autres rappeurs comme PLK, Gaulois avec Ninho ou encore Damso.