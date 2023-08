Booba prouve la chute de Maes depuis leur séparation

Booba démontre que leur clash met réellement à mal Maes !

En ce moment, Booba a accentué son argumentation à l’égard de Maes. Le rappeur de Boulogne-Billancourt a ironisé sur les performances YouTube de son adversaire, qui peine à décoller avec ses vidéos récentes en comparaison de l’époque de leur collaboration avant leur clash.

Au cours des dernières heures, Booba a ajouté un nouvel élément à la querelle qui l’oppose à Maes. Les deux artistes se sont engagés dans une dispute via les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Les tensions se sont exacerbées avec la sortie du dernier album du rappeur de Sevran. Le créateur de “Boulbi” reproche notamment à son rival de ne pas réaliser des ventes de chiffres significatives. Cependant, l’artiste du 93 ne se laisse pas faire et a rétorqué à maintes reprises. De plus, il n’a pas hésité à s’immiscer dans la sphère privée de Booba.

Encore une histoire de chiffres entre les deux rappeurs

Cependant, récemment, B2O a choisi d’intensifier ses propos. À travers plusieurs publications publiées sur sa story Instagram, le Duc de Boulogne met en exergue les performances YouTube de son opposant originaire du 93. Dans une publication, Booba a affiché les scores de clips de leur collaboration avec 134 millions de vues pour le visuel de “Madrina“, 95 millions de visionnages pour la vidéo du single “Blanche”, “avec papa” note Kopp en légende.

Booba a ensuite affiché les résultats des derniers clips de Maes depuis leur séparation avec “Méchant” 2,8 millions de vues et “Bercy” 1,2 million de visionnages ou encore le visuel du featuring avec Gims sur le titre “Malembé“. Des chiffres de visionnages effectivement largement inférieurs aux vues des clips des collaborations B2O pour le rappeur du 93, mais à noter tout de même que les vidéos des morceaux “Galactic” et “Fetty Wap” parus en début d’année ont eux connu plus de succès avec respectivement 15 millions et 30 millions de vues.