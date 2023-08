Maes vs Booba : le clash tourne mal, des infos très privées révélées

Le conflit entre Maes et Booa vire au grand n’importe quoi, tous les coups bas sont permis !

Les deux rappeurs ont réjoui les auditeurs du rap français pendant de nombreuses années grâce à leur collaboration, mais à présent cette période est bien éloignée. Booba et Maes n’ont plus de répit dans leur conflit, leur querelle prend une tournure désolante, et ils n’hésitent plus à dévoiler des détails de la vie privée de leur entourage respectif, voire à divulguer des informations compromettantes.

Le ton continue de monter sur le réseau social X entre Booba et Maes. Après s’être attaqués mutuellement au sujet de leurs femmes ou de leurs anciennes compagnes, les deux artistes ont franchi un nouveau cap. Le rappeur de Sevran a publié des photos du père de son rival avec les commentaires “C’est papa ou maman du coup ?“ et “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… #SeydouYaffa“, insinuant ainsi des doutes sur son orientation se*uelle, avant de conclure par “On rigole, on rigole, mais venez au Bercy aussi le 16.02.24“, ce qui a provoqué la colère du DUC. Sans aucune retenue, Kopp a saisi l’occasion pour divulguer des informations sur les membres de la famille de son adversaire.

Les familles des rappeurs impactées par leur embrouille

Booba a commencé par traiter Maes de clown en réaction à son désaccord avec un autre rappeur, Benab, qui s’était exprimé quelques jours auparavant sur cette querelle pour clarifier les choses et avait expliqué ne pas vouloir s’impliquer dans ce conflit. “T’es attendu à Sevran. Maars est déjà sur place aussi. On a formé une dream team tu n’es pas prêt“, déclare le DUC avant d’ajouter “t’inquiètes pas petit. Tu vas voir clair“. B2O a ensuite dévoilé les professions des membres de la famille de l’artiste originaire du 93, puis a ressorti des photos de la femme de son adversaire et de sa sœur avec le message “On va venger tous tes “go” foireux… Ça va arriver de partout, tu as des fuites partout dans ton cercle. Tu n’as pas assez de plata pour avoir un cercle fiable. Tu as voulu jouer les mecs sans limites. On va te la montrer la limite !“.

Le rappeur français exilé à Miami a également accusé à nouveau l’auteur d’Omerta d’infidélité, “Ne parle pas trop de libertinage parce que ta sœur le gendarme, il est pas très halal si tu vois ce que je veux dire Georgey”. Booba s’est également amusé à évoquer à nouveau l’affaire de l’agression du blogueur Aquababe et à se moquer du fait que Maes n’ait pas encore réussi à remplir l’Accor Arena pour son concert prévu le 16 février 2024, alors que Kaaris a vendu tous les billets en quelques heures pour deux dates de salle anciennement nommée Bercy.

Les tensions entre les deux rappeurs ne montrent aucun signe de calme, il reste à voir quelle sera la prochaine étape, car Booba a promis de ne pas lâcher Maes et de tout faire pour nuire à sa carrière.

C’est qui ça Georgey? @MaesOfficiel et évite de rentrer chez toi avec tes chaussures pour pas te faire tabasser par ta femme… #hommebattu #viiiiilllllleeeee 🏴‍☠️ pic.twitter.com/mFmIPOQOuS — Booba (@booba) August 29, 2023

.@MaesOfficiel on va venger tous tes “go” foireux… Ça va arriver de partout t’as des fuites partout dans ton cercle. T’as pas assez de plata pour avoir un cercle fiable. T’as voulu jouer les mecs sans limites. On va te la montrer la limite! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/GSutrFvuJT — Booba (@booba) August 29, 2023

.@MaesOfficiel t’es attendu à Sevran. Maars est déjà sur place aussi. On a formé une dream team t’es pas prêt 😂 pic.twitter.com/xfY6T277fa — Booba (@booba) August 29, 2023

.@MaesOfficiel et parle pas trop de libertinage parce que ta soeur le gendarme il est pas très halal si tu vois c’que j’veux dire Georgey 😎 pic.twitter.com/IbTajJlzTD — Booba (@booba) August 29, 2023

Le crâne en sang 😂 t’es brave que devant des Aqababes 😎🤠 tu t’es trompé d’rêve akhi 😂👌🏾 @MaesOfficiel pic.twitter.com/Npz113PKzf — Booba (@booba) August 29, 2023

Raciste homophobe kidnappeur d’enfants et il s’étonne de ne pas remplir le petit Bercy 🤷🏾‍♂️🤠 même Kaaris remplit ça en quelques heures @MaesOfficiel pic.twitter.com/rkrcRz2Nsy — Booba (@booba) August 30, 2023

Tu vas redevenir très humble et respectueux comme on t’as connu… @MaesOfficiel pic.twitter.com/CYP0bG397w — Booba (@booba) August 30, 2023