Freeze Corleone prend les 13 premières places du Top Singles avec ADC

En attendant de connaitre les premiers chiffres de ventes de « L’Attaque Des Clones » de Freeze Corleone, le rappeur du 667 a déjà réussi un très gros démarrage sur les plateformes streaming et fait mieux qu’avec son précédent opus sur 24 heures avec un bel exploit dans le Top Singles.

Dans la nuit de ce dimanche à lundi, Freeze Corleone a fait patienter ses fans avec une mise en ligne à deux heures du matin heure française au lieu de minuit pour qu’il soit disponible à minuit dans son pays d’origine, le Sénégal. Ce petit décalage n’a pas empêché à l’album « ADC » de réaliser un impressionnant démarrage pour sa première journée d’exploitation. Le projet réalise 6,7 millions de streams en 22h sur Spotify France avec une moyenne de 521 000 streams par titre. « L’Attaque Des Clones » fait mieux que « La Menace Fantôme » qui avait atteint les 5,2 millions d’écoutes en 24 heures à sa sortie le 11 septembre 2020 .

Freeze Corleone impressionne avec les chiffres d’ADC

L’album « ADC » a réussi une belle performance sur Spotify en prenant les 13 premières places du Top Singles en France sur la plateforme Freeze Corleone détrône le tube « Saiyan » de Gazo et Heuss ainsi que le hit « Casanova » de Soolking. Les deux morceaux occupent les deux premières places des titres les plus écoutés en France sur l’application depuis plusieurs semaines, mais n’ont pas pu faire face au succès de ce projet. Dans le classement, « MW2 » prendre la première avec 772 000 écoutes sur une journée, suivi de « Ancelotti » avec 643 000 streams et « Isshin Ashina » avec 590 000 écoutes qui occupe la dernière marche du podium.

Avec « ADC », Freeze Corleone peut donc espérer battre les chiffres de « LMF » qui s’était écoulé en première semaine à 26 000 copies avant d’être certifié disque d’or en deux mois d’exploitation. Le rappeur pourrait même réaliser l’un des meilleurs démarrages de l’année même si auprès de la presse généralisée la polémique commence à prendre de l’ampleur concernant ses différentes punchlines contre des personnalités, il s’est notamment attiré les foudres Jean Messiha qui n’a pas mâché ses mots contre le chanteur en le provocant ouvertement.