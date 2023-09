Booba prédit la fin de Kaaris et juge affligeant le feat avec Koba LaD

Booba : Le maître des clashs veut finir Kaaris !

Dans l’univers effervescent du rap français, une nouvelle collaboration a fait son apparition, Kaaris et Koba LaD ont révélé leur titre conjoint, baptisé « Une autre ». Cette union a fait sensation et le duo a clippé cet inédit, suscitant même une réaction de Booba envers ces deux rivaux.

Booba se distingue comme l’un des rappeurs les plus prolifiques en matière de clashs. Établi à Miami, le Duc de Boulogne ne cesse d’affronter des personnalités médiatiques. Alors qu’il mène une bataille contre les influenceurs depuis plusieurs mois, B2O ne ménage pas ses ennemis. Il y a quelques mois, de façon inattendue, c’est Koba LaD qui a été la cible de ses attaques. Tout a commencé lorsque Kopp a découvert que le jeune rappeur avait ouvert un compte sur MYM avant de déplorer n’avoir pas pu concrétiser avec un featuring avec ce dernier en déplorant le niveau de son couplet jugé pas au niveau. La collaboration entre eux n’a finalement jamais vu le jour et la récente connexion avec Kaaris n’a pas plu à l’auteur d’Ultra.

Les moqueries de B2O envers la collaboration entre Riska et Koba LaD !

Quelques semaines après avoir les hostilités contre Koba, Booba a pris l’initiative de partager un extrait de son morceau avec Riska, accompagné d’un commentaire incisif. Pour l’ex-membre de Lunatic, il était évident de réagir lorsque deux de ses rivaux sortent un morceau ensemble. Ce vendredi, les deux compères ont lancé leur nouveau titre, « Une autre ». Peu de temps auparavant, un aperçu de leur clip a été partagé sur les réseaux sociaux, montrant le rappeur d’Evry posé sur une Mercedes, tandis que Kaaris se tient à côté d’une Lamborghini Urus. Cette séquence a suscité une première réaction amusée de B2O avec ironie : « Les Gammos Imaginaires » sur le fait d’afficher dans les clips des voitures de luxe qu’ils ne possèdent pas, sauf que Élie Yaffa n’en est pas resté là.

Booba est allé plus loin en partageant une capture d’écran du titre sur la plateforme de streaming Spotify, prouvant ainsi qu’il l’avait écouté et en légende, il a ajouté un terme fort : « Affligeant« . Il est manifeste que l’interprète de Boulbi ne cautionne pas cette union et même mentionné Kaaris pour tenter de l’interpeller avant de lui faire passer un message menaçant sur la suite de sa carrière. « Ta fin va être douloureuse Zongo. C’est ton père qui te parle« a-t-il déclaré en commentaire des images du clip « Une autre » pour prédire la fin de Riska contre qui il n’envisage visiblement pas d’apaiser les tensions.