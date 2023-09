Kery James révèle pourquoi la Mafia K’1 Fry n’existe plus

Les révélations de Kery James sur la Mafia K’1 Fry !

LeChairman a eu le privilège de recevoir Kery James pour une émission spéciale de Oui Hustle. Le membre d’Idéal J a partagé son parcours et les moments marquants de sa vie avec son interlocuteur. Au cours de cette conversation profonde, le journaliste a posé des questions visant à comprendre les raisons de la dissolution et les conflits de la Mafia K’1 Fry. Récemment, Rohff a suscité l’agitation en exprimant ses désaccords avec ses anciens camarades, Kery a de son côté simplement exposé les facteurs ayant conduit à la fin de ce collectif en tenant des propos plus nuancés que son ancien compère.

LeChairman a abordé le groupe comme un exemple de réussite, soulignant la présence d’artistes talentueux à l’intérieur, notamment Rohff. Il a estimé que cela ne posait pas réellement de problème et que le succès n’avait pas démembré le collectif, sauf que Kery James l’a rapidement ramené à la réalité sur certains sujets de discorde qu’il y a pu avoir entre les différents membres. « On n’a pas échappé à cette règle. C’est exactement pour ça que la mafia K’1 Fry n’existe plus. Parce qu’il y a eu de l’argent et il y a eu de la renommée« a-t-il confié.

L’argent source de conflit !

Après un moment de silence, Kery James a démontré qu’il n’était pas profondément affecté et ne pas avoir l’intention d’accuser qui que ce soit. Le rappeur du 94 a exprimé son désir que chacun trouve le bonheur en affirmant : « Mais après, pour moi, en tant qu’être humain, où j’en suis aujourd’hui, dans ma vie, ce n’est pas essentiel que la Mafia k’1 Fry existe. Ce qui est essentiel, c’est qu’on soit en bons termes. Qu’on soit de bon père de famille et qu’on se respecte. ».

En utilisant ces termes, Kery James a révélé sa distanciation envers le groupe et son investissement dans le bien-être individuel ainsi que dans la qualité des relations entre les membres. Il n’est pas évident que tous ses anciens collaborateurs partagent la même vision que lui, comme le démontre la récente déclaration de Rohff. Housni a effet reproché à Kery d’avoir utilisé des instrumentaux similaires à ceux qu’il avait déjà utilisés, suggérant un possible plagiat avec des preuves à l’appui de ses dires tout en assurant qu’ils n’ont jamais été des frères.