Kery James casse internet avec sa réponse à une étudiante en galère

L’engagement de Kery James envers la précarité étudiante : Un moment fort !

À l’occasion de la sortie du second volet de son film « Banlieusard » sur Netflix, Kery James était invité cette semaine de l’émission Clique. Au cours de l’émission qui consacrait un sujet à la précarité étudiante, il a fait sensation avec une improvisation rimée en direct en réaction à une vidéo d’une étudiante en galère. La séquence, postée ensuite sur X, a particulièrement fait réagir en suscitant des milliers de commentaires.

Durant son entretien avec Pauline Calvière dans le programme télévisé, Kery James s’est retrouvé face à Maëlle, une jeune étudiante devenue le symbole de la précarité étudiante via une vidéo aux millions de vues sur l’application TikTok dans laquelle le jeune femme s’exprime en pleurs sur ses difficultés de sa vie d’étudiante en situation précaire dans un témoignage poignant, « J’étais censée vivre avec 100 euros par mois« . Dans l’émission, elle témoigne de son expérience, mettant en lumière les défis auxquels font face de nombreux étudiants. Kery, touché par son récit, a décidé de prendre la parole et d’exprimer son engagement envers cette cause à sa façon en enchaînant les rimes.

La belle performance du rappeur en direct !

Cliqué a relayé ce passage télévisé sur X et a rapidement la vidéo a dépassé les 13 millions de vues. « Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun de nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions : leur désir de nous maintenir la tête sous l’eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. On n’est pas condamnés à l’échec« , s’exprime Kery James dans cette séquence qui a fait réagir des nombreux internautes.

« La sœur est en train de raconter son mal-être et la seule préoccupation de Kery James, c’est lâcher son meilleur couplet en Accapela mdr, j’abandonne », « Français lambda : les fins de mois sont difficiles… Je n’achète plus de viande et j’ai pensé à vendre mes pieds sur internet… Kery James : malgré les institutions, le fruit de la passion, la constitution, le FC Sion, les torsions, le colimaçon… », « Si je raconte ma précarité et qu’un mec me donne des conseils en rappant, je me suicide devant lui, je pense. » ou encore « Kery James ça se voit qu’il était pressé qu’elle finisse pour envoyer son couplet avant d’oublier les paroles ptddr » peut-on lire dans les réactions amusées des Twittos.

Kery James s’est aussi confié sur sa mauvaise expérience télévisée avec Thierry Ardisson et sur la fin du collectif la Mafia K’1 Fry en assurant que le groupe n’existe plus.

