Gims choqué par le KO de Cédric Doumbé, Booba le charge

Booba taquine Gims : Retour sur la victoire éclair de Cédric Doumbé !

Le célèbre rappeur français exilé à Miami ne rate jamais une occasion de narguer ses rivaux et plus particulièrement Gims. Que ce soit Kaaris, Maes, Rohff ou d’autres, l’interprète de Ratpi World ne manque jamais une chance de provoquer. Récemment, il a pris pour cible l’épisode où Cédric Doumbé a vaincu Jordan Zebo en seulement 9 secondes en déplorant le fait que le combattant de MMA ne choisit que des adversaires beaucoup plus faibles avant de piquer Meugui.

Comme souvent sur le réseau social X, Booba a interpellé par les agissements de Gims et de son apparence en public, car il ne sort jamais sans ses fameuses lunettes de soleil pour cacher ses yeux dans le but d’éviter d’être reconnu par les fans. Fidèle à ses habitudes, Meugui n’a pas fait tomber ses lunettes lors de sa présence au PFL de Paris le week-end dernier pour assister au triomphe de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Le premier nommé a mis au tapis son compatriote en moins de 10 secondes, cette victoire express a choqué le mari de Demdem comme le montre l’expression sur son visage dans le public du Zénith de Paris aux côtés d’autres stars tels que Kylian Mbappé, la séquence a inspiré le DUC pour s’en amuser.

La réaction émotionnelle de Meugui avec Mabppé fait rire B2O !

Sur les images de la vidéo relayée par Kopp, même le buteur parisien se lève, surpris par la performance de Cédric Doumbé, l’international français apparait avec la bouche grande ouverte. Tout comme Mbappé, Gims est stupéfait dans la suite de la vidéo et regarde en direction de son ami footballeur pour échanger un regard complice avec contact visuel, mais en vain. Booba a rebondi sur cette scène cocasse avec le commentaire, « GIMS : j’avoue, eye contact en lunettes noires, c’est pas évident. En même temps, si tu les enlèves, c’est encore plus compliqué« .

Le journaliste qui décrypte la vidéo suggère d’ailleurs que Gims aurait dû retirer ses lunettes en dirigeant son regard envers Mbappé alors que Booba l’a déjà taclé à plusieurs reprises sur le fait de retirer son accessoire fétiche pour laisser apparaitre ses yeux en public, mais préfère garder son anonymat.