Maes : ses fans insultent Booba sur le tournage d’un clip armé en Italie

Des fans italiens de Maes s’en prennent copieusement à Booba

Après s’être cherchés sur Paris pour un face-à-face pendant plusieurs jours en se provoquant sur les réseaux, Maes et Booba ne se sont finalement pas croisés. B2O est repartie aux Etats Unis à Miami où il réside et son rival originaire de Sevran s’est rendu en Italie pour le tournage d’un clip afin de réaliser une connexion inédite avec un rappeur local dont quelques images ont fuité sur la toile.

Après avoir dévoilé son projet Omerta le 10 mars dernier, le troisième album de sa carrière certifié disque d’or avec des invités tels que Gazo, Niska, Koba LaD, Gims ou encore Kayna Samet, Maes ne chôme pas, il a enchainé avec une tournée ainsi que des nombreux showcases, il a aussi dévoilé ces derniers mois les clips « Méchant » et « Bercy » pour annoncer son concert à venir l’Accor Arena. Le rappeur du 93 a également collaboré avec Naps sur le dernier album du Marseillais avec le single « La danse du roro » et il prépare déjà d’autres morceaux donc une collaboration avec un rappeur italien nommé Baby Gang. Ce dernier est très populaire dans son pays avec plus de 2 millions de fans sur Instagram et 5,4 millions d’auditeurs mensuel sur Spotify.

La rivalité entre les deux rappeurs prend une ampleur disproportionnée !

Pour le moment, aucun des deux rappeurs n’a donné plus d’informations sur la sortie de ce featuring, mais ils se sont réunis pour tourner le clip de leur morceau commun. Maes a en effet relayé sur son compte Instagram plusieurs images de leur tournage en Italie et dans une vidéo qui a fuité sur les réseaux, ses fans italiens s’attaquent à Booba en l’insultant. « Ni*ue ta mère Booba. Booba ni*ue, ni*ue, ni*ue » scande les fans de l’auteur d’Omerta qui n’hésitent pas à provoquer le DUC face à la rivalité entre les deux rappeurs français dont le clash ne semble pas proche de trouver une issue.

Ce n’est pas la première fois que les fans de Maes arrangent Booba, le premier nommé avait déjà partagé des vidéos de ses concerts avec son public en train d’insulter Kopp de la même manière. Très réactif sur ses réseaux, B2O n’a pas encore fait de commentaire sur cette séquence et se concentre actuellement sur sa lutte contre Magali Berdah.

Des fans italiens de Maes insultent Booba ! pic.twitter.com/SnUOrl7v6x — Generasonrap (@generasonrap) October 4, 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ZORAN STRO LUCAS (@maes_packm)