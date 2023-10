Jul : les images de sa rencontre avec Cédric Doumbé, la connexion inattendue

La connexion inédite entre Jul et Cédric Doumbé en vidéo ! Le combattant franco-camerounais de MMA vient d’acquérir une nouvelle notoriété depuis sa victoire expéditive dans la cage contre Jordan Zébo au PFL Paris après son entrée sur un titre de La Fouine dans l’arène. Le combat n’a duré que 9 secondes et l’ancien champion de kick-boxing a fait sensation avec ce triomphe, toute la presse sportive ne parle que de lui depuis une semaine.

Jul et Cédric Doumbé, c’est validé !

Invité par des nombreux médias pour des interviews, Cédric Doumbé a également eu l’honneur de retrouver Jul à Marseille dans les tribunes du Stade Vélodrome. Il a convié par le rappeur marseillais dans la loge D’Or et De Platine pour assister ce dimanche après-midi à la rencontre entre l’Olympique de Marseille, et Le Havre avec une victoire 3 buts à 0 de l’OM grâce des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et un but contre son camp d’Arouna Sangante.

Depuis le début de l’année, Jul a signé un partenariat avec l’Olympique de Marseille, en plus d’avoir une loge au Vélodrome à son label, son logo D&P sponsorise le maillot des bleus et blancs en s’affichant sur le manche de la tunique phocéenne. À l’occasion de la 8e journée de Ligue ce dimanche, le J a retrouvé Cédric Doumbé qui a relayé dans sa story les images de cette rencontre inattendue. Il a diffusé plusieurs séquences aux côtés du rappeur dans les tribunes avant de s’afficher à la sortie des vestiaires avec des joueurs Olympiens dont Amine Harit qui a discuté avec le pratiquant de MMA dans les couloirs du Vélodrome après la victoire de son équipe.

Doumbé a aussi répondu à un internaute qui affirme l’avoir déjà aperçu avec le maillot du PSG, il a précisé n’être qu’invité à Marseille et ne pas souhaiter de problème tout en immortalisant cette visite avec une photo en compagnie de Jul.