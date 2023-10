Ninho collabore avec Softo sur « Mauvaise nouvelle »

Avec Ninho en feat, Softo frappe plus fort que jamais. Le Sevranais dévoile « Mauvaise Nouvelle », le focus track de son 1er album Instinct. En passe-passe tout le long du morceau, l’alchimie étincelante entre les deux artistes se ressent tant sur le titre que sur le clip qui marquera cette sortie.

Finesse mélodique et vécu authentique : voici le mélange que propose SOFTO. Venant tout droit de Sevran, ses textes remplis de sincérité décrivent avec émotion la réalité de la vie qu’il mène. Tout fraîchement repéré par le label Phantom Music, le rappeur de Sevran est désormais considéré comme l’un des artistes les plus prometteurs de sa génération. À présent tourné sur son premier album Instinct, Softo passe à la vitesse supérieure en collaborant avec Ninho. Personnage charnière dans son parcours musical, Ninho rejoint Softo sur « Mauvaise Nouvelle ». Entre les deux, l’alchimie saute aux yeux et l’efficacité du morceau est immédiate.

Ce 1ᵉʳ opus est aussi l’occasion pour Softo de sortir de sa zone de confort, de traîner son empreinte vocale sur de nouveaux chemins musicaux. Accompagné de Keblack sur « Te Amo », Softo rentre dans le délire du chanteur et donne à son écriture une nouvelle dimension. Sur « Dise », c’est la mélodie du refrain qui interpelle. Sur un fil, entre émotions et récits de rue.

C’est à 21 ans que SOFTO commence le rap. Il se retrouve rapidement à enregistrer ses premiers morceaux dans un studio de sa ville, prenant le temps de peaufiner sa musique et de créer son univers artistique. Après plusieurs années passées dans l’ombre à travailler sa recette, il sort son premier titre « On s’éteint » en 2020 et puis « Automne » et « Tomber » l’année suivante.

En 2022, SOFTO est invité en featuring par Blasko avec le titre « Demain, c’est loin » puis figure sur la compilation Sale époque, réunissant la crème des rappeurs de Sevran. Il faudra attendre mars 2023 pour découvrir le premier projet de SOFTO Mirage, un EP de 8 titres incluant le frappant « Tu sais pas » ainsi que des featurings prestigieux avec ses collègues de Sevran, MAES « DLB » et DA UZI « Pas D’tal ».

Prévu pour le 20 octobre, son premier album Instinct promet un tournant dans la carrière du Sevranais, pour qui l’histoire ne fait que commencer. Avec Instinct, Softo confirme qu’il possède aujourd’hui l’un des univers les plus captivants de la scène urbaine, à la croisée entre mélodies mélancoliques, récits authentiques et potentiels tubesque.