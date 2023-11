Ce classique permet à 50 Cent d’obtenir enfin son 1er single de diamant

50 Cent vient de réagir à cette information insolite : son tube “In Da Club” vient enfin d’atteindre un seuil historique, lui permettant d’obtenir une récompense qu’il n’avait étonnamment encore jamais obtenue dans sa longue carrière musicale.

In Da Club de 50 Cent est un classique intemporel

Aux États-Unis, la certification de single de diamant fait office de consécration pour un chanteur. Cependant, celle-ci n’est pas facile à décrocher, même pour des artistes légendaires et reconnus internationalement. Cela peut prendre parfois plusieurs années avant d’y parvenir. 50 Cent vient d’en faire l’expérience. Le tube planétaire “In Da Club”, qui l’a révélé au monde entier en 2003, a enfin permis à Fifty d’avoir le droit à la récompense suprême pour un rappeur après 20 ans d’attente.

Âgé de 48 ans, 50 Cent obtient le premier single de diamant de sa carrière avec cet extrait de son album “Get Rich or Die Tryin'”. Le morceau “In Da Club” a franchi le cap des 10 millions d’exemplaires vendus, ce qui en fait le plus grand succès de la carrière de Fifty. Il s’agit seulement du 43ème titre de rap aux États-Unis à obtenir cette certification tant convoitée. “In Da Club est officiellement certifiée diamant. 10 millions de singles vendus. Le 43ème morceau de Hip-Hop à décrocher le diamant, le 121ème de toute l’histoire de la musique. Je me sens bien, je suis ce gars“, a décrit le rappeur sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle.

“Les diamants restent pour l’éternité, yo, ce gars 50 Cent ne rigole pas“, a ajouté 50 Cent, ce qui nous offre l’occasion de redécouvrir qui a marqué toute une génération de fans de rap.