Dosseh réagit à la libération du policier ayant abattu Nahel

La réaction de Dosseh à la libération du policier auteur du coup de feu mortel sur Nahel n’a pas tardé ! Le rappeur français a posté un coup de gueule avant la sortie de son nouveau single ce soir.

Le drame a eu lieu au mois de juin dernier à Nanterre, suite à un banal contrôle routier. Un agent de police a ouvert le feu sur un jeune homme après un délit de fuite, et Nahel est décédé sur place. Ce tragique incident avait déclenché une vague d’émeutes dans toute la France en signe de protestation contre les bavures policières. Les rappeurs ont été nombreux à prendre la parole sur cette affaire, et certains d’entre eux ont même participé à la marche pour rendre hommage à la victime. Rohff est aussi allé en personne réconforter la mère de Nahel. En détention provisoire depuis cinq mois, le policier auteur du tir mortel vient d’être relâché par la justice, une décision qui a agacé Dosseh.

Un tueur libre et millionnaire, s’indigne Dosseh dégouté !

Ce mercredi, le policier a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il n’a pas le droit de porter une arme, ni de se rendre à Nanterre, et devrait récupérer une grosse somme d’argent. Jean Messiha avait lancé après le drame une cagnotte en ligne afin de soutenir l’agent de police et sa famille. Le montant avait atteint la somme de 1,6 million d’euros, ce qui avait d’ailleurs suscité la polémique avant sa clôture. Cette libération a indigné Dosseh, qui a commenté : “Le flic tueur de Nahel, libre et millionnaire. Le rêve français“.

De nombreux internautes ont exprimé, tout comme Dosseh, leur surprise face à cette décision de la justice et s’en sont offusqués. Parallèlement à ce message, le rappeur prépare la parution du morceau “FENNIKUSU” après avoir révélé la semaine dernière sa collaboration avec Dinos sur “VS – Call of Duty : Modern Warfare III”, une chanson sur “le combat contre le chaos entre le Capitaine Price et Makarov pour la sortie de Modern Warfare III”.