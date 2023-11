P. Diddy accusé par son ex de multiples horreurs

La plainte donne froid dans le dos ! Le rappeur P. Diddy vient d’être accusé par son ex-compagne, la chanteuse Cassie, de multiples sévices tels que des viols, des violences physiques, et d’avoir été forcée à prendre de la drogue, ou encore à coucher avec des prostitués.

Diddy a dévoilé son cinquième album au mois de septembre dernier intitulé “The Love Album: Off the Grid”, un projet de 23 titres avec de nombreux invités tels que Swae Lee, French Montana, The Weeknd, 21 Savage, Mary J. Blige, Jeremih, ou encore Burna Boy. C’est pour une autre raison qu’il fait l’actualité en cette fin de semaine ; un scandale vient d’éclater Outre-Atlantique suite aux révélations sur sa relation passée avec Cassie, qu’il a produite. Le couple formé en 2007 a ensuite rompu en 2018, et la chanteuse américaine de 37 ans a subi plusieurs horreurs durant cette union.

Cassie a vécu un véritable cauchemar avec Diddy !

Cassie a déposé une plainte pour viol et violences physiques avec un dossier de 35 pages pour dénoncer ce qu’elle a vécu. Lors de leur rupture, Diddy aurait tenté de la violer, selon sa déclaration dans le dossier judiciaire pris en charge par le parquet fédéral de Manhattan. Il l’aurait frappée à plusieurs reprises à coups de pied et de poing, ou encore piétinée. Après les méfaits de violences, Casandra Ventura de son vrai nom, s’est retrouvée avec des yeux au beurre noir, des lèvres éclatées et avec des contusions. Elle l’accuse aussi de l’avoir forcée à prendre de la drogue, d’avoir eu des relations se*elles avec des prostitués pendant qu’il filmait, et de nombreuses maltraitances.

“Après des années dans le silence et l’obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire, à parler en mon nom pour le bénéfice des autres femmes confrontées à la violence et aux abus dans leurs relations”, explique Cassie dans un message relayé par le New York Times sur le choix d’avoir pris la décision d’enfin porter plainte et de tout révéler publiquement sur le comportement de Puff Diddy, qu’elle décrit comme un individu violent. Elle ne peut plus supporter de ne pas prendre la parole pour tout révéler, “Elle est en quête de justice pour la décennie de vie que M Combs lui a prise par des menaces de violences, une addiction aux drogues, des agressions physiques et psychologiques, ainsi que de l’esclavage se*uel”.