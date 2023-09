Le grand retour de Diddy (PUFF DADDY) avec un nouvel album et une pluie de guest invités.

DIDDY revient ce 15 septembre 2023 avec son très attendu nouvel album après 13 ans d’absence. Son dernier album solo Press Play est paru en 2006, tandis que son dernier projet avec un groupe, sous l’alias Diddy-Dirty Money, n’est autre que Last Train to Paris en 2010, avec un beau succès à la clé.

Ce nouvel album réunit les plus grands noms du R&B et de la musique : The Weeknd, Justin Bieber, Mary J Blige, H.E.R, Summer Walker, John Legend, French Montana, Busta Rhymes, Ty Dolla $ign, Kehlani, 21 Savage, Swae Lee, Jeremih, …

En tant qu’icône culturelle, innovateur et magnat, l’influence de Diddy sur l’industrie musicale est inégalée. Fort d’un catalogue historique de hits et de son expérience à créer des superstars, il retourne à ses racines R&B en tant que producteur exécutif de « The Love Album : Off the Grid ».

Le focus track de l’album, « Another one of me » affiche un casting all-stars avec The Weeknd (sa dernière apparition en tant que The Weeknd avant son changement de nom d’artiste), French Montana et 21 Savage.