Rihanna : sa demande improbable à un employé d’un hôtel

Les demandes les plus folles des stars comme Rihanna révélées ! Dans l’un des derniers épisodes de l’émission “Legend” sur YouTube, Guillaume Pley a invité Mathieu Cammas, un ancien employé d’hôtels de luxe qui a fréquemment côtoyé les plus grandes stars de la planète lors de son passage dans les établissements pour lesquels il a travaillé. Il a confié une anecdote insolite et personnelle concernant l’interprète du tube Diamonds, qu’elle aurait exigée lors d’un séjour à Paris.

Pendant plusieurs années, Mathieu Cammas a occupé la fonction d’employé d’hôtels de luxe, et durant cette période, il a tout mis en œuvre pour répondre au moindre caprice des stars les plus exigeantes, notamment une demande surprenante de la part de Rihanna. La célèbre chanteuse aurait formulé une requête lors d’un passage dans un hôtel parisien afin d’obtenir un jouet pour adultes. Lors de cet entretien, Guillaume Pley interroge son interlocuteur sur d’éventuelles demandes concernant des objets intimes. Sans hésiter, Mathieu Cammas cite Rihanna avant de décrire cette folle anecdote.

Rihanna demande d’aller acheter un se*toy !

“Ce qui a été drôle, c’est une fois, Rihanna qui m’a demandé de lui acheter un jouet in*ime. Un jour comme ça, quelque chose de basique, un petit vi*romasseur“, raconte Mathieu Cammas avant de mimer avec ses mains la forme de l’objet pour donner des indications sur sa taille. “Elle t’appelle, elle te dit, je voudrais un… sans vergogne, sans pression ?”, questionne le journaliste pour en savoir un peu plus. “Tu as son assistante qui m’appelle, qui me dit voilà, il faut monter dans la chambre, je monte dans la chambre, l’assistante essaie de m’expliquer, elle galère à m’expliquer, elle me dit des trucs, sans me dire des trucs”, décrit-il.

“Elle était gênée”, réagit Guillaume Pley, “Et là, à un moment, Rihanna qui est derrière, qui commence à trouver le temps long, qui prend son assistante, qui lui dit de se mettre sur le côté, puis voilà, je veux ça. Elle me le montre sur son téléphone”, poursuit Mathieu Cammas. “Elle te donne le modèle”, commente le journaliste, avant que son invité le confirme et révèle ensuite que Rihanna a aussi demandé un purificateur d’air pour y mettre de l’huile de cannabis, car elle venait d’arrêter de fumer. Puis, il dévoile quelques photos de l’immense garde-robe que la chanteuse emmène avec elle lors de ses déplacements.

