Snoop Dogg arrête de fumer et adresse un message pour l’annoncer

La réputation de Snoop Dogg en tant que gros fumeur d’herbe n’est plus à faire, mais le rappeur américain vient de publier un communiqué avec une grande annonce : il a décidé d’arrêter de fumer.

Il y a un an, la rouleuse de joints de Snoop Dogg avait fait une étonnante déclaration dans une interview. Elle avait affirmé rouler entre 75 et 150 joints par jour et en avoir réalisé au moins plus de 450 000. Un chiffre énorme pour une personne. L’artiste californien avait ensuite répliqué en indiquant que cette affirmation de son employée rémunérée 50 000 dollars par an était fausse. Il avait confié fumer environ 15 joints au quotidien et parfois jusqu’à 25 certains jours. Cette époque est désormais révolue, et la rouleuse personnelle de Snoop va devoir trouver un nouvel employeur.

Snoop Dogg stoppe la fumette !

“J’arrête de fumer“, vient officiellement d’annoncer Snoop Dogg dans un message posté via son compte Instagram ce jeudi pour révéler sa résolution. “Après beaucoup de réflexion et de discussions avec ma famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer…” décrit le chanteur dans ce communiqué paraphé de sa signature. Il demande aussi de respecter sa vie privée : “Merci de respecter ma vie privée pour le moment.”.

Cette publication de Snoop Dogg a surpris tout le monde et est rapidement devenue virale sur les réseaux. Certains de ses fans assurent que c’est une blague de leur idole ou encore un troll visant à assurer une stratégie marketing pour promouvoir un nouveau projet à venir. D’autres s’inquiètent de son état de santé. Le rappeur de 52 ans n’a donné aucune précision pour le moment sur ce choix, alors qu’il a toujours assumé être un fumeur de weed.