Snoop Dogg a berné tout le monde, il n’arrête pas de fumer

Un prank plus que réussi pour Snoop Dogg, le rappeur californien qui n’arrête pas de fumer ! Il s’agissait d’une promo pour une marque de barbecue qui ne rejette aucune fumée, et le coup de buzz est réussi.

Il y a quelques jours, Snoop Dogg a surpris tout le monde en publiant un communiqué sur ses réseaux pour annoncer qu’il a pris la décision d’arrêter de fumer et qu’il faut respecter son choix ainsi que sa vie privée, sans donner de précisions sur la raison de cette résolution soudaine de stopper la fumette. Rapidement, ce message du rappeur a fait la Une des médias et a affolé les réseaux sociaux. Connaissant sa réputation, sa publication partagée à ses plus de 80 millions de fans sur Instagram a suscité un débat afin de savoir s’il est sincère ou s’il s’agit là d’une blague, et on en sait enfin un peu plus.

Snoop Dogg a fait la promotion d’une campagne de publicité pour une marque de barbecue, et il vient de tout révéler en vidéo. Dans une séquence relayée sur le web, il prône cette société de la meilleure des manières en présentant un modèle de barbecue qui ne fait pas de fumée. Le chanteur a donc précisé qu’il arrête de faire des barbecues qui fument, mais que bien sûr, il n’arrête pas de fumer. Sa déclaration avait pourtant inspiré d’autres artistes, comme Meek Mill, qui avait songé à arrêter de fumer pour sa santé. Une blague qui aura fonctionné à merveille.