50 Cent rigole du scandale sordide de Diddy et Cassie

La réaction de 50 Cent à la plainte de Cassie contre Diddy ne s’est pas fait attendre, comme souvent, il s’en est amusé sur Instagram avant de supprimer sa publication.

C’est l’énorme polémique de la semaine passée aux États-Unis : Cassie a déposé une plainte pour violences conjugales et viol contre son ancien petit ami, Diddy. Elle a fait un récit lugubre des nombreuses années aux côtés du rappeur américain, l’accusant de l’avoir violentée ou encore offerte à d’autres hommes, avant qu’elle ne tombe dans la dépression et les drogues. Après les révélations fracassantes de la chanteuse et sa plainte, l’affaire a rapidement pris fin, car les avocats de Diddy ont réussi à résoudre le dossier avec un “arrangement à l’amiable”, moyennant une énorme compensation financière pour Cassie afin qu’elle n’entame pas des poursuites judiciaires et d’éviter un procès.

Tout ce scandale et sa conclusion ont bien diverti 50 Cent, qui n’apprécie pas Diddy. “Il a vraiment lâché la thune super vite”, a commenté Fifty sur Instagram pour laisser entendre que l’ancien compagnon de Cassie serait bien coupable de toutes les accusations à son encontre de son ex. Avant d’ajouter sur l’application X un autre message : “si je t’envoie ça, ça veut dire que je veux mon argent avant demain. Je n’attendrai pas jusqu’à lundi”, et la boutique en ligne du G-Unit.

Il y a quelques années, lors d’une entrevue pour Shade 45, 50 Cent s’était déjà confié sur cette relation sordide entre Diddy et Cassie, confirmant les propos de cette dernière, notamment au sujet des rapports filmés avec d’autres personnes choisies par son ex. Des photos auraient même circulé à l’époque de ses ébats.