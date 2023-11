Lyna Mahyem surprend avec son titre “Plus jamais”

Sacrée Artiste musicale de l’année 2023 aux Tik Tok Awards & #1 de Youtube Shorts France, découvrez le nouveau clip de Lyna Mahyem intitulé “Plus jamais”.

Après une Trend partie de Tik Tok grâce à l’influenceuse Hanae (@hanaeniceee) sur le titre « Demain » (qui cumule plus de 35M de streams), Lyna Mahyem a converti l’essai sur YouTube en adoptant une stratégie multi-formats gagnante qui l’a amené également #1 sur YouTube Short France.

Lyna Mahyem a été invitée lors de la Convention annuelle du Youtube Festival 2023 présidée par Justine Ryst (CEO YouTube France) pour présenter sa stratégie multi-formats devant plus de 300 Annonceurs et modéré par Marie Laure Bebey (Responsable Artistes YouTube France). Elle y a interprété son Nouveau titre « Plus Jamais » en exclusivité.

Lyna Mahyem nous surprend avec son nouveau titre “Plus jamais”, un titre où elle se dévoile avec une voix puissante et dénuée d’effets dans le début du morceau en nous partageant l’histoire d’amour qui l’a brisée. Puis comme un message d’espoir couplé à une volonté d’oublier cet amour toxique, le morceau prend une autre tournure très rythmée, dans une ambiance dansante aux sonorités reggaeton, afro et dancehall.