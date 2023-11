Freeze Corleone autorisé à se produire au Zénith de Paris par le tribunal

Nouvelle victoire juridique pour Freeze Corleone ! La censure et les polémiques n’affectent pas l’artiste du 667 qui, suite au décret l’interdisant de monter sur la scène du Zénith de Paris ce vendredi 24 novembre et samedi 25 novembre, a fait appel de la sanction devant le tribunal, il a obtenu gain de cause devant la justice.

La préfecture a mentionné “des risques sérieux” de troubles à l’ordre public en raison de supposés “propos antisémites” pour empêcher les représentations à venir de Freeze Corleone en région parisienne. Elle dénonce un artiste attisant la haine et “particulièrement controversé”, “ses propos ont fait l’objet de signalements et d’enquêtes judiciaires” le tout dans une atmosphère géopolitique sous tension, mais face à la justice, le rappeur n’a jamais été condamné et déjà, il y a quelques mois à Rennes, les autorités avaient tenté d’interdire son concert avant que le tribunal n’invalide cette requête.

Le tribunal administratif de Paris a statué ce jeudi : Freeze Corleone pourra assurer ses deux concerts et a suspendu le décret l’empêchant de participer au concert du 667 ce vendredi au Zénith de Paris et à son concert le lendemain. “Le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté d’entreprendre. Par suite, et en raison de l’urgence liée à la proximité des dates de spectacles, l’exécution de l’arrêté litigieux doit être suspendue.”, décrit l’ordonnance du tribunal pour le maintien des deux représentations de Freeze Corleone, qui a relayé la décision sur ses réseaux sociaux avec le lien de la boutique en ligne pour se procurer des places à son show.

Ce vendredi, l’artiste managé par Shone a aussi dévoilé un nouveau titre, intitulé “Sommet” en collaboration avec Richie Beats, le titre extrait du projet Oh My God Vol.1 de ce dernier.