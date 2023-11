Jul fait “sensation” avec l’impressionnant Yacht Lamborghini dans son nouveau clip

JUL : « Sensations », un second extrait inédit de son album La Route est longue à venir le 8 décembre.

À trois semaines de la sortie de son nouvel album La Route est Longue, prévue le 8 décembre 202, l’artiste français le plus streamé de ces dernières années dévoile un second extrait inédit baptisé “Sensations”, sur une production de Boumjdidal. Déjà un classique de la discographie de Jul dans lequel, le rappeur marseillais se met en scène sur l’impressionnant Yacht Lamborghini pour une balade en mer.

“J’ai trop tourné, j’sais plus quoi faire. Du Zodiac, j’fais des salto-arrières. Ça m’demande des photos, ouais, même ma mère. Moi faut qu’je garde les pieds sur Terre. Sur la vie de ma mère, une croix sur ceux qui m’font des manières. Tu perds des gens quand tu sors d’la galère. Regarde nos têtes, on a souffert. Avec tous les ‘blèmes, on a su faire. J’vois toute la Corse depuis les airs. On n’a pas pris l’avion le plus cher. À l’aéroport, j’sors par derrière. 4×4 blindé, ça m’récupère” chante Jul dans le premier couplet du morceau “Sensations”.