ISS – Sac (Clip)

ISS dévoile le clip du single “Sac” extrait de son nouvel EP nommé “Libre 3.0” disponible depuis le 1er décembre.

ISS conclut 2023 avec son troisième EP Libre 3.0. Troisième EP d’une trilogie démarrée en début d’année, qu’il aura marqué avec entre autres les titres “Mafiosi” et “91 Charo Gang” ; à retrouver sur ce troisième volet.

ISS est la nouvelle étoile montante du 91, rappeur originaire de Massy, sa voix mature et son flow rap et technique parle autant à la nouvelle génération qu’à la précédente. Découvert avec sa série de freestyles “Sans refr#1”, il enchaine rapidement et sort début 2023 son premier EP Libre qui affirme son talent. Son deuxième EP Libre 2.0 sort à l’été 2023, acclamé par la fanbase de l’artiste avec notamment le gros single “Mafiosi” qui cumule plus de 5 millions de streams en 3 mois et 2,6 millions de vues sur YouTube.

Il est invité pour de grosses performances lives sur Skyrock, le Planète Rap d’ISK et le DVM Show de Leto. Son prochain EP Libre 3.0 sort le 1er décembre 2023. On retrouve sept titres sur ce projet, dont le déja classique et désormais hymne de son département “91 Charo Gang” qui a dépassé le million de vues YouTube et de streams en 3 semaines et le titre “Sac” interprété en exclu sur le DVM Show.